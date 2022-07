La historia detrás del título de Darío Gómez, El Rey del Despecho

La música popular y sus fanáticos están de luto por la muerte de Darío Gómez . El gran exponente de la música popular en Colombia, quien falleció a los 71 años, fue mentor de muchos cantantes que escogieron este género musical como proyecto de vida. Para sus fanáticos, El Rey del Despecho fue un artista que los acompañó en los mejores y peores momentos, en fiestas, tusas y noches de bohemia.

A su manera, muchos fanáticos siguen despidiendo al Rey que dedicó casi toda su vida a la música popular. Darío Gómez fue conocido mundialmente como El Rey del Despecho, e hizo honor a ese título, que llevó con orgullo por más de treinta años.

El Rey del Despecho, esta es la historia del título de Darío Gómez

Darío Gómez le cantó por décadas al despecho. Aunque de vez en cuando dejaba ver su lado más romántico y tierno, fueron siempre las decepciones amorosas las que primaron en sus canciones.

Lo que pocos saben es la historia detrás del título que se convirtió en la insignia de Darío Gómez. En varias entrevistas, el cantante contó la historia detrás del legendario nombre que llevará por siempre. confesó que fue una persona externa quien lo nombró El Rey del Despecho.

En 1992, mientras se encontraba de promoción con su nuevo trabajo discográfico, Darío Gómez visitó varias emisoras, en una de ellas, el locutor Nelson Moreno Holguín lo presentó como ´El Rey del Despecho´ y al cantante le gustó tanto, que decidió seguir usándolo. Ese mismo año el intérprete de Nadie es eterno en el mundo y Sobreviviré estaba lanzando su álbum, y lo tituló El rey del despecho.

“El mismo público fue el que me puso así, fueron los periodistas, la gente de la radio y la televisión. A mí me presentaban como el que le canta al despecho y para mí es muy satisfactorio los elogios que me dan. Había otros artistas alternando conmigo, pero el mismo público se refería a mí como el Rey del despecho”, lo volvió a recordar en 1995 durante una entrevista en el programa Boca en Boca.