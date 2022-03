El tremendo regaño de los jurados de ‘MasterChef Celebrity’ a Carolina Gómez

MasterChef Celebrity sigue dando mucho de qué hablar. A diferencia de las temporadas anteriores, esta nueva versión ha generado algunas polémicas, porque los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier se han visto envueltos en algunos ‘roces’ con los participantes. Por ejemplo, hace unos días, el chef chileno tuvo una pequeña discusión con Tostao, integrante de Chocquibtown. Ahora, los tres jurados se vieron obligados a regañar a la actriz y exreina Carolina Gómez.

¿Por qué los jurados de ‘MasterChef Celebrity’ le llamaron la atención a Carolina Gómez?

Todo ocurrió en medio de una prueba que tenían por equipos. Los cocineros debían realizar una preparación al estilo colombo-italiana. Para ello, debían presentarle a cada chef un plato de entrada, uno fuerte, un postre y una bebida. Sin embargo, y al parecer, el equipo rojo que era conformado por Pamela Ospina, Aco Pérez, Carolina Gómez, Carlos Báez, Ramiro Meneses y Tostao, no entendió con claridad en qué consistía el reto.

Por esa razón, el chef Christopher Carpentier tuvo que explicarles, pero mientras él hablaba, la actriz Carolina Gómez comenzó a darles recomendaciones a sus compañeros. “‘Tostao’ hace unas cocadas super ricas, que él haga el postre”, dijo entre murmullos. Eso hizo que el chef chileno se molestara y en voz baja les dijera a Jorge Rausch y a Nicolás de Zubiría: “esperemos a que terminen para no interrumpirlos”.

Aún así, Carolina Gómez no se percató de la situación, pese a que Claudia Bahamón la llamó varias veces para que hiciera silencio. “No, déjalos, no los voy a molestar para que no se enojen”, agregó Carpentier evidentemente molesto. Enseguida, dejaron de conversar e irónicamente, Jorge Rausch preguntó: “¿Qué más, Aco, todo bien?”. Por su parte, Nicolás dijo: “¿ya terminaron?”.

Jorge Rausch se molestó con las Aidas

En una prueba por equipos en el que Aida Morales y Aida Bossa trabajaron juntas, recibieron algunas recomendaciones por parte del chef Jorge Rausch, para preparar su plato. Sin embargo, cuando llegó la hora de presentarlo, al parecer, no tomaron los consejos del jurado, pues según explicaron ellas mismas, en el momento de la preparación, hicieron todo lo contrario a lo que el chef les había recomendado, así que en tono de regaño les dijo: “No hicieron caso”. Finalmente su plato fue bastante criticado por los tres chefs. Afortunadamente, lograron salvarse del delantal negro.