El truco de Iván Lalinde para proteger a sus mascotas de la pólvora en Navidad

La Navidad es una de las festividades más esperadas por millones de personas que se reúnen para disfrutar en familia y celebrar el nacimiento de Jesús y el final de un año más. Sin embargo, son las mascotas las que pueden sufrir mucho durante esta época por la pólvora.

Iván Lalinde, presentador del programa matutino del canal Caracol contó cómo llegaron sus mascotas a su hogar y qué hace para evitar que se estresen por la pólvora. “Mis mascotas son Irene y Abril, son adoptadas. Irene llegó a mi casa como en el 2011, Abril llegó en el 2017. Irena es sorda, Abril sí no, entonces sí me he dado cuenta de cómo se alteran con los sonidos con el ruido de esta época decembrina”.

Por eso, el presentador aprovechó una entrevista con Caracol Televisión, y envió un mensaje a los colombianos para que celebren de manera responsable, evitando los juegos pirotécnicos, y cuiden a los animales que también merecen ser respetados y no enfrentar graves episodios de estrés. Asimismo, contó que le preparó un lugar especial a su gata Abril para que se pueda refugiar en esos momentos. “Las cuido mucho. Irene tiene la ventaja de ser sorda. Abril sí sufre mucho, se mete debajo de la cama entonces tratamos de hacerle el rinconcito en la camita porque sabemos que con la pólvora y todo se asusta, entonces ya tiene un nidito debajo de la cama y sabe que se mete allá y ya está un poco más tranquilita. Pero sí la protegemos, que no se salga asustada por la terraza”.

