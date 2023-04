“Elegí sobrevivir”: Jeremy Renner tras accidente donde casi pierde la vida

Jeremy Renner, ‘Ojo de Halcón’ en el Universo Marvel, no dudó en arriesgar su vida para salvar la de uno de sus seres queridos. Todo sucedió el primero de enero, en su rancho, ubicado cerca del lago Tahoe, cuando una máquina de quitar nieve estuvo punto de arrollar a su sobrino. En su maniobra, por fortuna, su familiar salió ileso, pero el actor no pudo evitar que la máquina le pasara por encima. Los organismos de socorro lo rescataron, fue trasladado en helicóptero al hospital más cercano. Lo operaron de urgencia. El parte médico era reservado, pues su estado era crítico, pero sus ganas de vivir eran tan grandes que, con 30 huesos rotos, un pulmón colapsado y traumatismo torácico contundente, logró recuperarse, y luego de permanecer por semanas en la unidad de cuidados intensivos y de someterse a varias cirugías, pudo volver a casa y está dedicado con todas sus fuerzas a volver a caminar.

Renner, quien casi pierde la vida por salvar a su sobrino, afirmó que lo volvería a hacer. Foto: Getty Images

“Sí, lo haría otra vez”: Jeremy Renner

El artista, a quien también hemos visto en producciones como Misión imposible: protocolo fantasma, Captain America: Civil War y Avengers: Age of Ultron, decidió conceder su primera entrevista y mantuvo un emotivo diálogo con Diane Sawyer. En el adelanto de Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview- A Story of Terror, Survival and Triumph, el artista, que el 7 de enero, en la clínica, cumplió 52 años , revivió los momentos en los que estuvo entre la vida y la muerte. “Todo, estuve despierto todo el tiempo”, le contestó a la periodista, quien le preguntó si recordaba el dolor.

Renner es muy unido a su familia, que ha sido clave en su proceso de recuperación. ¿Lo harías otra vez? Le preguntó Sawyer, refiriéndose al acto heroico de salvar a uno de los suyos, y sin dudarlo respondió, “sí, lo haría otra vez, porque estaba yendo justo hacia mi sobrino”.

¿Qué hizo llorar a Jeremy Renner?

El adelanto del especial, que se transmitirá 6 de abril por la cadena ABC y luego estará disponible en Disney+ y Huly, estuvo lleno de momentos llenos de sentimiento, uno de ellos protagonizado justamente por su sobrino, quien recordó el pánico que sintió al ver a su tío. “Lo ví en un charco de sangre que le salía de la cabeza. Corrí hacia él, no creía que estuviera vivo”, dijo. El también productor, mostró a su vez, todo su sentimiento cuando la entrevistadora le mencionó que se había enterado que, por medio del lenguaje de señas, le había dicho “lo siento” a su familia. En ese momento, Jenner asintió con la cabeza, dijo “sí” y no pudo contener las lágrimas.

Jeremy Renner está cada día más cerca de dejar la silla de ruedas. “Elegí sobrevivir. Eso no me va a matar, de ninguna manera. He perdido mucha cane y hueso en esta experiencia, pero me he repuesto y rellenado de amor y titanio”.