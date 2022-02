Elizabeth Gutiérrez, ex de William Levy habló: No necesito amarrar a un hombre

William Levy estuvo viviendo en Colombia como protagonista de Café, con aroma de mujer Foto: leonardo Sanchez

William Levy es sin duda uno de los galanes más seguidos de América Latina. El cubano, que estuvo en Colombia, protagonizando Café, con aroma de mujer, se ha visto envuelto en rumores de infidelidad desde hace ya varios años, pese a que ha mantenido una relación por casi dos décadas con Elizabeth Gutiérrez. Con Gutiérrez, también actriz y presentadora, tiene dos hijos, y es justamente de ella que, al parecer, está en proceso de separación. Él mismo lo habría puesto en una historia de Instagram que luego borró.

Volviendo a Elizabeth, ella ha lidiado con la especulación de la infidelidad de su pareja por años. Ahora mismo se rumora que William Levy sostiene un romance con la actriz española Alicia Sanz y por ello, Gutiérrez y Levy se han separado.

William Levy sucumbió a su coestrella

La infidelidad más conocida del cubano, nacionalizado estadounidense, ha sido la que ocurrió en 2009 cuando grabó Sortilegio, con la exMiss México y ahora actriz y presentadora Jacky Bracamontes. En aquel entonces no hubo confirmación por parte ninguno de los dos, pero si hubo anuncio de separación de Levy y Gutiérrez, aunque luego de unos meses volvieron y fue cuando tuvieron su segundo hijo.

La historia de amor que traspasó la ficción, la contó la misma Bracamontes en un libro llamado La pasarela de mi vida hace casi cinco años. En ese texto contó que vivieron un idilio porque William le aseguró que ya no estaba con Elizabeth, pero un día él ya llamó y le reveló que su exmujer estaba embarazada, por lo cual, ya no siguieron.

Ahora Elizabeth Gutiérrez finalmente se refiere a lo ocurrido hace 12 años. Fue en el pódcast de Erika de la Vega llamado En defensa propia.

“Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre”, dijo sobre los señalamientos acerca de que había quedado embarazada para retener al actor.

“Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién”, agregó en una clara referencia a Bracamontes, que tiene cinco hijas con su esposo.

Adicionalmente, admitió que en el pasado admiraba a la esa mujer, refiriéndose a Jacky sin mencionar su nombre y quien ahora reside en Miami. Curiosamente durante las grabaciones del concurso Así se baila, de Telemundo, del cual era conductora Bracamontes, William fue uno de los invitados especiales en un capítulo. A los dos se les vio amables y con buena camaradería.

Al pódcast, Gutiérrez también dijo: “Yo la admiraba a esa persona. Yo pensaba que era una persona admirable, buena mujer. Desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella, nadie me lo contó, yo lo viví, entonces después escribe un libro y quiere verse como una víctima, cuando no lo es”.

Elizabeth no dijo nada sobre su aparente ruptura de Levy, como tampoco se refirió a la que sería la nueva novia de él.