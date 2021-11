“Ella arruinó mi vida”: Britney Spears culpa a su madre de su tutela legal

Ahora que Britney Spears por fin se liberó de la tutela que su padre, Jamie, ejerció sobre ella durante 13 años, está tratando de rehacer su vida, tomando el control y haciendo varias de las cosas cotidianas que le fueron prohibidas hace tantos años. Pero ´La princesa del pop´ también ha revelado muchas verdades con respecto a su familia, a la que culpa de no apoyarla cuando pedía liberarse del control paternal. Primero fue Jamie Lynn, su hermana menor, pero ahora culpó directamente a su madre, Lynne, de ser la verdadera responsable de la medida que la cobijó durante tanto tiempo, y que la llevó a perder toda autonomía en su vida. La artista de 39 años, hizo una polémica publicación en redes sociales, que casi de inmediato borró. Fue directa, y se refirió también a la portavoz de la familia. “Mi padre puede haber comenzado la tutela hace 13 años, pero lo que la gente no sabe es que mi madre es la que le dio la idea. Nunca recuperaré esos años, ella arruinó mi vida en secreto y sí, la señalaré a ella y a Lou Taylor por ello”. La intérprete de Toxic acusa a su mamá, escritora de 66 años, de ser el cerebro detrás de la decisión que tomó su progenitor, y que limitó tanto su vida, que no podía decidir las cosas más simples. “Mi padre no era tan listo como para pensar en una tutela legal…pero esta noche me centraré en saber que tengo una vida nueva por delante”.

El dinero de la discordia

Aparentemente, madre e hija eran muy unidas, y Lynne, que no se pronunció, al principio, sobre la situación de su hija, trabajó en el último tiempo por la libertad de la artista, incluso afirmó que ella podía manejarse sola. Parece que el mensaje publicado está relacionado con el hecho de que los abogados de la madre piden que se les cancelen los gastos legales por su participación en el proceso de la tutela. Y esperan que el dinero, 560 mil euros, salga del patrimonio de Britney.