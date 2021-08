Ella es Darianny Soto, la nueva novia de Mack Roesch, ex de Jessica Cediel

Te puede interesar: Fotos: Conozca a Valeria Giraldo, la ‘doble’ de la presentadora Jessica Cediel

La relación del exparticipante de Exatlon Estados Unidos y la presentadora Jessica Cediel dio mucho de qué hablar. El polémico anillo de compromiso fue el tema que acaparó todos los titulares de los medios de comunicación y plataformas digitales nacionales e internacionales.

Después de varios meses de ese escándalo, al estadounidense se le vinculó sentimentalmente con la estrella boricua Maripily, pero no duró mucho. Recientemente, Mack presentó a su nueva novia a través de sus redes sociales.

Se trata de una mujer llamada Darianny Soto. Según su perfil de Instagram es una abogada, y como detalle curioso, parece ser que no es muy famosa, pues no tiene nada que ver con la farándula. El atleta posteó una serie de fotografías en las que aparece muy cariñoso junto a la joven. En la descripción de la publicación escribió: “Estos son los días buenos”, junto a unos emoticones de corazón. Muchos de sus seguidores se alegraron de verlo nuevamente enamorado, pero otros lo atacaron con sus comentarios: “¿cuándo le vas a dar el anillo?”, “el mismo molde de tú sabes quien”, “que no le vaya a recibir anillos”.

Por su parte, Darianny expresó su agradecimiento a todos los seguidores que les han deseado lo mejor. “Señores. ¡Estoy enamorada de Mack Roesch y de sus lindos comentarios! OMG, ustedes son muy especiales. Mi Insta ahora mismo está colapsado, pero les prometo un live pronto para que me conozcan. Besos bendiciones”, afirmó.

De ella no se conocen más detalles, tampoco cómo ni cuándo se conocieron, únicamente, que al parecer, también sería latinoamericana. Lo cierto es que desde que terminó su relación con la expresentadora de Bingos Felices, Mack no había vuelto a publicar nada de su situación sentimental, por lo que muchos pensaban que aun seguía soltero.