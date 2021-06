‘Ella’, sobrina de Fanny Lu, debuta en la industria musical

Te puede interesar: Video: Shakira, este fue el peor error de su vida

Su nombre es Manuela Egas Martínez, conocida como ´Ella´, una joven intérprete bogotana, sobrina de la reconocida cantante Fanny Lu. Desde muy pequeña, fue motivada por la intérprete de No te pido flores, para prepararse a nivel vocal e incursionar en la industria musical.

Sin duda, su espejo principal y su referente es su tía, quien la ha apoyado en cada paso con técnicas y consejos para sacar adelante su proyecto musical, siguiendo sus influencias latinas y conjugado con su pasión: la música en inglés. Haber estudiado en un colegio bilingüe influyó mucho para que tomara la decisión de cantar en ese idioma.

En una entrevista, la sobrina de Fanny Lu aseguró: “Mi tía, aparte de ser mi familia, es mi mentora, todo lo que hago se lo mando a ella para que me lo revise y me dé críticas constructivas y consejos para ser mejor. Ella también me ha apoyado mucho con el tema de saber manejar la presión, me dice cómo controlar la presión que me pongo a mí misma”.

Una relación tóxica y a distancia, hizo que la artista de 17 años experimentara ansiedad, estrés e inestabilidad, síntomas de vértigo. Sin embargo, esa situación la inspiró para escribir Vértigo, un sencillo que escribió en solo una hora. Pese a que la joven cantante no tenía mucha experiencia en el amor, quiso plasmar en una canción su experiencia personal.

Es fan número uno de grandes artistas como Camila Cabello, Dua Lipa y Billie Eilish, quienes también la inspiran a seguir creciendo día a día en el área musical.