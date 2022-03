Ellos son Jaden, Willow y Trey, los tres hijos de Will Smith

Durante los últimos días, el actor estadounidense ha sido tendencia por haberle propinado una bofetada a Chris Rock, luego de que el comediante hiciera un comentario burlón sobre su esposa Jada Pinkett. Aunque eso fue el domingo, todavía sigue siendo tema de conversación.

Te puede interesar: Así fue la disculpa de Will Smith a Chris Rock tras bofetada en los Premios Óscar

-FOTODELDÍA- Hollywood (Estados Unidos), 28/03/2022.- El actor Will Smith (d) abofetea al presentador de la gala Chris Rock (i) durante la 94ª ceremonia anual de los Premios de la Academia de Cine estadounidense en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California, Estados Unidos. EFE/ Etienne Laurent Foto: ETIENNE LAURENT

Además de ese particular suceso en los Premios Óscar, Will Smith recibió el reconocimiento a Mejor Actor por su papel en King Richard. Después de toda la polémica con Chris Rock, el actor se fue a celebrar su triunfo con su familia y amigos. En algunas fotos que se hicieron virales aparece no solo junto a su esposa, Jada Pinkett, y sus hijos Jaden y Willow, sino también junto a Trey Smith, su primogénito, de quien se habla muy poco en medios de comunicación y redes sociales. A continuación te contamos a qué se dedican los tres herederos de Will Smith.

Jaden Smith

Jaden es el mayor de los hijos de Will Smith con su actual esposa Jada Pinkett. Al igual que su padre, Jaden también es actor. Se dio a conocer por su papel en la película En busca de la felicidad, donde actuó junto a Will Smith, su papá y mentor. Luego, en el 2013 volvieron a estar juntos en escena en After Earth. Además, Jaden se ha desempeñado como embajador de la juventud para Project Zambi, que presta asistencia a niños huérfanos por el Sida en Zambia. Dentro de sus canciones más reconocidas están Fallen, Summer, Bye, entre otras. Actualmente, el joven tiene 23 años.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Willow Smith

Willow Camille Reign Smith nació el 31 de octubre del 2000. Es la hija menor del príncipe del rap y también es actriz, cantante y modelo. En el 2007 hizo su debut en la pantalla grande en la película Soy leyenda junto a su padre, luego apareció en Kit Kittredge: An American Girl. En 2008 dio vida al personaje de Countee en Kit Kittredge: Sueños de periodista. El primer sencillo de su carrera musical fue Whip My Hair.

Te puede interesar: La advertencia de Anuel a quien se meta con Yailin ¡Al estilo Will Smith!

Trey Smith

Es el hijo mayor de Will Smith. Actualmente tiene 29 años y nació fruto de la relación del actor con Sheree Zampino, con quien el artista estuvo casado entre 1992 y 1995. Debido al divorcio, Trey no tuvo una buena relación con su padre durante algunos años ya que según reveló en una entrevista “se sintió abandonado y traicionado”. Sin embargo, eso quedó en el pasado, y ahora tienen una gran relación no solo con Will Smith sino también con sus hermanos Willow y Jaden. Al igual que ellos, Trey también es músico y cantante y ha participado en algunas series de televisión como All of Us.