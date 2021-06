Elton John: ¿se acerca el fin de su carrera?

Te puede interesar: “No aprecio que estén aquí”: Justin Bieber rechazó a sus fans

Elton John es uno de los cantantes y compositores británicos más reconocidos a nivel mundial. El éxito de su carrera ha estado marcado, entre otras cosas, porque ha lanzado más de 30 álbumes de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo. A los 15 años trabajó como pianista en el bar de un hotel. Creó, además, la banda Bluesology integrada por Long John que era la voz y la guitarra, y por el saxofonista Elton Dean. Parte de sus nombres fueron tomados tiempo después para formar el suyo y llamarse Elton John.

Fue ganador de premios Grammys y de un Óscar por la canción Can you feel the love tonigth de la película de Disney, El Rey León. Uno de los temas que más éxito alcanzó fue Lord You MadeThe Nigth Too Long, que llegó al número uno en las listas musicales, gracias también a Bernie Taupin, su compañero de composiciones.

Elton John - Rocket Man (Live At Estadio Do Flamengo, Rio De Janeiro, Brazil / 1995)

En 1976 se declaró bisexual, en medio de una entrevista con la revista Rolling Stone, luego de haberse divorciado de Renate Blauel. En 1998 se le concedió el título de Sir por su aporte a la música y su labor en la lucha contra el sida, y en 2005 se casó, en una ceremonia civil, con el cineasta canadiense David Furnish, luego de haber mantenido una relación de 11 años.

El artista reveló que no escribe las letras de sus canciones porque “No hay mercado para eso. Si yo escribiera algo, cosa que no hago, sería muy crudo. No puedo escribir letras. Pero me encanta lo que hizo la cultura pop por la música gay”.

El fin de una era se acerca. Después de 50 años dedicados a la música, el cantante Elton John anunció su retiro. En este momento, el cantante manifestó que se encuentra en la gira de despedida, y está organizando las fechas de sus últimos conciertos para abandonar los escenarios para siempre. Desde que empezó su carrera artística ha dado más de 3.500 conciertos en 80 países.

“Es el momento adecuado para dar las gracias a todos los fans que tengo alrededor del mundo, y luego decir adiós”, afirmó el artista de 74 años, quien quiere dedicar más tiempo a su esposo y a sus hijos.

Puedes leer: The Beatles vuelven… se confirma fecha y espacio.