Emily Ratajkowski se va en contra de sus ex: “Atraigo a los peores hombres”

A través de su podcast High Low with EmRata, la modelo Emily Ratajkowski les contó a sus seguidores sobre los hombres y en especial de sus ex, asegurando estar cansada de ellos y que no saben estar con una mujer.

Aunque los medios la han relacionado con famosos de talla grande en el cine como Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, nunca se ha confirmado la veracidad de esos romances, y tras la confirmación de la ruptura de su relación con el comediante Pete Davidson, luego de que Emily se divorciara del padre de su hijo, Sebastián Bear-McClard, la modelo se ha convertido en el tema de conversación y los internautas ya que la ven como la nueva soltera más codiciada de Hollywood.

Aunque se rumoró que Emily y Leonardo DiCaprio sostuvieron un romance, ellos nunca lo admitieron. Foto: Instagram

¿Qué piensa Emily Ratajkowski sobre sus ex?

Ratajkwski vuelve a ser tendencia en las noticias internacionales, pues esta vez decidió hablar en su podcast sobre su pasado amoroso y aseguró estar cansada de los hombres.

La top model, que tiene casi 30 millones de seguidores en Instagram, se sinceró con sus fanáticos sobre la actitud de quienes la han enamorado, “siento que atraigo a los peores hombres”, dijo.

Además, explicó que uno de los principales problemas con sus exparejas ha sido que “no saben cómo manejar a una mujer fuerte, muchos hombres creen que quieren una mujer independiente, pero en realidad no quieren”.

Asimismo, indicó que con los hombres con los que salió en su momento cambiaron al tener una relación con ella, porque primero le decían que era especial y luego comenzaban a no saber qué hacer con los sentimientos, “luego se resienten para después derribarte”, comentó.

Las relaciones y Emily Ratajkowski

La estrella se separó del productor Sebastián Bear-McClard en julio de 2022, luego de 4 años de matrimonio y un hijo.

Por otro lado, Emily habló sobre lo que le gustaría de un hombre en el caso de tener una futura relación, “no quiero un hombre demasiado seguro de sí mismo, que tenga algo que demostrar y esté tratando de demostrarlo a través de mi”.

De igual forma, aprovechó la oportunidad para contarle a sus oyentes que se considera una persona bisexual, y habló sobre lo que sufren las modelos por parte de la industria de la moda, “es una locura lo desprotegidas que están las modelos”.