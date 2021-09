¿En bancarrota? Conoce estos datos curiosos de Will Smith

Will Smith, el inolvidable agente J de Hombres de negro, está cumpliendo hoy 53 años. Actor, productor y cantante, conoció la fama cuando protagonizó The Fresh Prince of Bel Air.

1. Su verdadero nombre es Willard Carroll Smith Jr. Nació en Filadelfia, Pensilvania, el 25 de septiembre de 1968. El segundo hijo de Willard Carroll Smith Sr. y Caroline Bright, vivió el divorcio de sus padres cuando tenía 13 años.

2. El actor se ha casado dos veces; la primera con Sheree Zampino, en 1992 (se divorciaron 3 años después) y la segunda, con Jada Pinkett, en 1997.

3. Cuando Quincy Jones le propuso aceptar el estelar de The Fresh Prince of Bel Air, Will estaba en grandes aprietos económicos. Smith, quien se dedicaba al rap, tenía una deuda tributaria de 2.8 millones de dólares.

4. Will conoció a Jada Pinkett, su actual esposa, cuando ella audicionó para The Fresh Prince of Bel -Air. La diferencia de estatura no fue impedimento para su amor: él mide 1.88 cm, y ella, 1.52.

5. Es gran admirador de ´Stone Cold´ Steve Austin, campeón mundial de lucha libre. El también actor lo inspiró para crear su papel en Hancock.

6. En 1997, grabó su versión de Just The Two of Us, tema de Grover Washington Jr. Dedicó la canción a su hijo mayor, Trey, y a Caroline y Willard, sus padres.

7. Lanzó su autobiografía, titulada Will, donde habló de sus primeros años de vida, la manera en que se desarrolló su carrera como rapero, y su transformación en ´el príncipe de Bel Air´.

8. El actor, a quien apodan ´Mr July´, tiene 3 hijos: Willard Carroll, ´Trey´Smith, de casi 29 años, Jaden Christopher Syre, de 25 y Willow Reign Smith, quien cumplirá 21 en octubre.

9. En 2006, Will y su hijo Jaden, de 8 años, actuaron juntos en En busca de la felicidad, la película basada en la vida de Chris Gardner. Por esta cinta fue nominado al premio Óscar como Mejor Actor.

10. Smith, que cuenta con 55,4 millones de seguidores, puede armar un cubo de Rubik en un minuto y fue millonario antes de cumplir 20 años.