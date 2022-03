¿En crisis? Anuel y ‘Yailin, la más viral’ no han vuelto a publicar fotos juntos

Anuel AA y ‘Yailin, la más viral’ siguen dando mucho de qué hablar en redes sociales y medios de comunicación. Durante varios días fueron tendencia porque en sus redes sociales no paraban de publicar fotos y videos demostrando lo felices y enamorados que están.

No obstante, durante los últimos días, internautas han venido especulando sobre la ausencia de la pareja en sus redes, pues no se han vuelto a ver juntos presumiendo su amor. Por esa razón, algunos usuarios de internet se han atrevido a rumorar que, supuestamente, podrían estar atravesando alguna crisis de pareja.

Anuel y ‘Yailin, la más viral’ en Orlando

Si bien no han vuelto a publicar ninguna foto juntos desde hace días, People en español pudo confirmar que no están peleando y que, por el contrario, Anuel y Yailin se encuentran en Orlando, Estados Unidos disfrutando de las mieles del amor. “Todo está bien, están en Orlando”, le dijo una fuente cercana al medio de comunicación.

Aunque ambos viajaron por temas laborales, no han dudado en aprovechar sus ratos libres para compartir como pareja. Recordemos que hace unos días, el artista se vio envuelto en otra polémica luego de que una mujer colombiana de 28 años asegurara estar esperando un hijo del artista. Sin embargo, por ahora solo existe su versión pues el ex de Karol G no ha querido brindar alguna declaración.

