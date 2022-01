¡En Netflix! Esta es la producción con la que Greeicy Rendón vuelve a la actuación

La carrera de Greeicy Rendón comenzó siendo actriz de importantes producciones nacionales como, La pola, La prepago, Chica vampiro entre otras. Esta última, le permitió darse a conocer a nivel mundial y llegar a otros proyectos como ¿Dónde está Elisa? y Las Vegas.

TTras triunfar varios años como actriz, Greeicy Rendón decidió retirarse de los sets de grabación para enfocarse en la música, otra de sus pasiones. Con ayuda de su novio Mike Bahía, la intérprete de Los consejos se catapultó como una de las artistas más escuchadas en las diferentes plataformas digitales. Sus canciones han sido ‘coreadas’ por miles de personas alrededor del mundo. Con temas como Amantes, La minifalda, Destino, Más fuerte, entre otras, Greeicy, quien próximamente se convertirá en madre por primera vez, se consolidó como una de las cantantes más queridas y talentosas del país.

Greeicy regresa a la actuación en producción de Netflix

La actriz sorprendió a sus 19,4 millones de seguidores en Instagram al revelar que volverá a actuar y que está trabajando en un proyecto con Netflix, una de las plataformas más grandes de contenido streaming. Se trata de Ritmo Salvaje, una serie de reguetón, baile, dramas y, sobre todo, mucha música. “Ritmo Salvaje. Volver a esta disciplina actoral fue precioso. Fue un reto que me enseñó montones, me puso a prueba constantemente y como siempre, me dejó recuerdos una chimba”, escribió la artista junto a un avance del proyecto.

¿Qué se sabe de Ritmo Salvaje, de Netflix?

Se estrenará el próximo 2 de marzo y será protagonizada por Greeicy y por Paulina Dávila. Dirigida por Simón Brand (esposo de Claudia Bahamón),Rafa Martínez y Andrés Beltrán y contará con 8 episodios. También, contará con la participación de Martina La peligrosa, Juan Manuel Guilera y Cristina Warner.

