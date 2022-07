¿En qué anda la actriz María Fernanda Martínez?

María Fernanda Martínez encontró, además de la actuación, otros campos para expresar su sentir artístico.

Luego de casi una década de ausencia, los televidentes podrán ver nuevamente a la actriz que se hizo famosa en ‘Amar y vivir’. Así ha sido su vida este tiempo.

No cumplía los 20 años y su rostro, gracias a Irene en Amar y vivir, la convirtió en una figura familiar para los televidentes. Era su segundo personaje en la televisión y comenzaba una brillante carrera con participaciones en producciones como El Carretero, Juan Joyita, Todos quieren con Marilyn, Hasta que la plata nos separe, En los tacones de Eva, La traicionera y Mujeres al límite, entre otras. Pero luego de A mano limpia 2, la actriz María Fernanda Martínez comenzó una prolongada ausencia que hoy, gracias a Hortensia, su nuevo personaje en la serie Después del reality, que Canal Caracol produce para Amazon, va a terminar. “Ha sido delicioso participar en esta producción para una plataforma digital. Ha sido una gran experiencia. La calidad de la factura, de fotografía, de sonido y de dirección es como de película”.

Así vivió María Fernanda el confinamiento

Aunque admite que para muchas personas el tiempo de la pandemia fue muy duro, para ella fue un tiempo valioso. “Me puse a explorar qué opciones online había para mí y descubrí plataformas para hacer locución de comerciales y me inscribí en varias de ellas, además de hacer cursos de yoga. Se abrió un mundo que nunca había explorado”. En locución, comenta, está trabajando para varias plataformas internacionales. “Me mandan locuciones en español e inglés de diferentes medios”. Mientras que en yoga aprendió a enseñar esta disciplina que practica desde hace varios años. “Hace siete años me había certificado como profesora y empecé a dar clases, porque desde muy joven la he practicado. Esto me ha permitido mantenerme ágil y fuerte, no solamente para mi vida, sino para poder interpretar los personajes”, comenta la actriz.

Pero así como el confinamiento significó la suspensión de un montaje teatral en el que participaba, también le dio la oportunidad de explorar otra faceta artística. La de escribir. “Escribir fue la primera cosa que hice en la vida. Desde pequeña escribía prosa y luego mis propias canciones, y yo tenía eso pendiente con la vida desde hacía muchos años”. Y fue un taller de escritura de guion el que la motivó a crear sus historias. “Comencé a trabajar con un director de cine, Carlos del Castillo, estamos terminando el guion de una película escrita por mí y que él va a dirigir”. Se llamará Solo vine a darte un beso y la actriz también la protagonizaría.

El canto es otro de sus grandes talentos

“A mí me encanta cantar. He subido algunos temas en Spotify y hace parte de mi vida”. La caleña dice que además de actuar, tuvo la oportunidad de realizar los temas musicales de la película La médium del venerable, cinta que protagonizó en el 2019.

