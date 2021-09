Enrique Iglesias: se va, pero no se retira

“Estoy tratando de decirles que este podría ser mi último álbum”. Con estas declaraciones el cantante Enrique Iglesias anunció que está listo para desarrollar otras actividades lejos de los escenarios. Los primeros en sorprenderse fueron Ricky Martin y Sebastián Yatra, con quienes estará de gira por Estados Unidos desde el 8 de septiembre. En una charla con ellos, por Instagram, en la que hablaron de las expectativas que tienen de su gira Enrique Iglesias and Ricky Martin Live in Concert, el cantautor develó sus planes para el futuro. El artista de 46 años, hijo menor del matrimonio entre Julio Iglesias e Isabel Presley, mencionó que Final, su trabajo discográfico número once, y que se lanzará el 17 de septiembre, tiene un significado más importante del que muchos podrían creer. “Estoy en un momento de mi vida, en ese capítulo de mi vida, en el que pienso que es el momento correcto de hacerlo; he estado pensando en esto desde 2015. Nunca pararé de hacer música, nunca pararé de escribir canciones porque me encanta escribir canciones, pero lo haré en un camino diferente. No es necesario empacarlo en un álbum. Entonces, este proyecto es importante para mí”, le dijo a sus amigos durante la charla en directo.

El intérprete de Si tú te vas, Hero, Experiencia religiosa y Bailamos, inició su carrera en 1995. Dejó la carrera de Administración de Empresas, que cursaba en Miami, para seguir su vocación musical. Recibió múltiples galardones, Grammy, Grammy Latino, Premios Juventud, American Music Award, entre otros; el más reciente, como Artista Latino Más Grande de la Historia entregado en 2020, en el marco de los Premios Billboard de La Música Latina.

Enrique, un padre feliz

El madrileño, que siempre ha tenido gran celo con su vida privada. Conoció a Anna Kournikova, tenista y modelo, durante la grabación de su video Escape, en 2001. La pareja oficializó su relación un año después, y en 2004, Kournikova fue captada luciendo un anillo con un diamante rosa de grandes proporciones. El 16 de diciembre de 2017 nacieron sus mellizos, Nicholas y Lucy, y el 30 de enero del 2020, la familia dio la bienvenida a Mary, a quien su papá llama Masha. Anna y Enrique, aunque no son muy dados a publicar detalles de su vida familiar, en varias ocasiones han subido a las redes, tanto fotografías de sus niños como divertidas rutinas de juego. El haberse convertido en padre cambió totalmente la vida del español, para quien su familia es su prioridad. “Ahora que tengo niños, que tengo bebés, me cuesta muchísimo viajar”, le dijo al programa Un nuevo día.

Enrique y su familia viven en Bay Point, una isla de la Bahía de Miami, en la que viven grandes celebridades y magnates, a la que sólo se accede por invitación.