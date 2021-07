Entre el cielo y el infierno, así es trabajar con Meghan y Harry

El trabajo con Harry y Meghan sigue siendo, como casi todo lo que tiene que ver con ellos, casi un misterio. Después que The Times reveló que varios empleados habrían interpuesto varias demandas de acoso contra Meghan, ahora Catherine St- Laurent, quien fuera jefa de personal de los duques de Sussex, se refirió a su experiencia laboral con el hijo de Lady Di y su esposa. ¨Son unos líderes increíbles, con mucho talento y muy creativos¨, declaró al portal The Cut. La mujer, que presentó su renuncia cuando Harry y su esposa decidieron emprender su nueva vida lejos de la corona británica, no ahorró en halagos al referirse a sus exjefes. ¨Estoy agradecida por haber tenido la oportunidad de hacerlo, de poder haberlos acompañado en esa etapa de su vida¨, le dijo al mismo portal.

¿Es bueno o malo?

Llama la atención esta declaración, que contrasta con la información proporcionada por The Times, unos días antes de la explosiva entrevista que los Duques concedieron a Oprah Winfrey. El medio habló, no solamente de la demanda de acoso laboral que Jason Knauf, secretario de comunicaciones de la pareja real, entabló contra Meghan, sino que mencionó que Harry habría pedido al exempleado que desistiera de la misma. En su momento, Meghan se habría defendido, diciendo que todo se trataba de una campaña de desprestigio en su contra.

Se recuerda que el Sunday Times contó que una fuente cercana a Markle habría mencionado el incómodo momento que vivió Melissa Touabti, asistente personal de Markle, quien se equivocó con el tono de unas mantas que Meghan deseaba entregar a los invitados a una fiesta, organizada por Harry, entonces su prometido, y sus amigos. ¨Cuando llegaron (las mantas), no eran del tono de rojo adecuado para Meghan y se volvió loca con Melissa¨. Después de las declaraciones a Oprah, que fomentaron la separación de Harry con su familia, la exactriz de Suits, quien vive con su esposo en California, se ha dedicado a sus hijos, Archie y la recién nacida Lilibeth Diana, y al lanzamiento de su libro infantil.