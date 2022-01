“Entré en pánico”: Laura Acuña no asistió a la fiesta del hijo de Carolina Soto

El fin de semana pasado, la presentadora de Día a Día, Carolina Soto, celebró en su lujosa casa campestre el cumpleaños #5 de su hijo mayor, Valentino. Al festejo asistieron varias de las amigas más cercanas de la caleña junto con sus hijos. Por ejemplo, Carolina Cruz con Matías y Salvador, Ana Karina Soto con Dante, María Clara Rodríguez con sus mellizos Luciano y Lorenzo y su primogénita Matilde, entre otras famosas.

En redes sociales quedaron registrados todos los momentos de la lujosa fiesta que estuvo llena de comida, juegos, regalos, piscina, diversión, etc; pero hubo un detalle que llamó la atención de los internautas. La ausencia de otros famosos que también son grandes amigos de Carolina Soto. Por medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, le preguntaron a la presentadora de Día a Día por qué no invitó a Laura Acuña. Ante eso, ella respondió: “¿cómo no la iba a invitar? Claro que sí… la invité. Pero no podía asistir. De todas formas, estuvo virtualmente un ratico, porque hicimos videollamada. Felicitó a Valentino, le mostramos un poquito de la fiesta y listo”.

Al parecer, esa respuesta no fue suficiente para los internautas, quienes se fueron al perfil de Laura Acuña y le preguntaron a ella, directamente. La razón principal por la que no asistió fue por miedo. “La verdad, la verdad, entré en pánico con el tiempo que me daba desde mi casa hasta donde era el sitio de la fiesta; eran muchas horas en el día. Entonces, le dije a Caro que prefería visitarlos otro día, llevarles el regalo con más calma, etc. Me daba un poco de susto tantas horas de carretera, pero claro que me invitó”, explicó la santandereana.

De igual manera, aclaró que hicieron una videollamada para ver cómo les estaba yendo y, de paso, habló con varias de sus colegas que se encontraban en la fiesta. “Me hicieron mucha falta porque sí tenía ganas de ir, pero, bueno, ya nos veremos después y les montaremos muchas fotos”. Asimismo, Catalina Gómez tampoco pudo asistir con sus dos hijos Emilia y Cristóbal, pero sí fueron invitados, al igual que Pipe Bueno que es el padrino de Valentino.