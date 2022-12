Erika Choperena, esposa de Antoine Griezmann, contó qué es lo peor de su relación

Los jugadores de fútbol y sus vidas sentimentales siguen siendo los temas más buscados en el marco de la Copa del Mundo en Qatar, que ya se encuentra en octavos de final. El partido final será el próximo domingo 18 de diciembre.

A propósito del partido que Francia le ganó a Polonia por un marcador de 3-1, triunfo que le dio a los galos de un cupo en los cuartos de final, donde se encontrará con Inglaterra, los hinchas del fútbol no dejan de hablar sobre las figuras que brillan en el equipo europeo. El delantero Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid, es uno de ellos. Su esposa Erika Choperena no pasó desapercibida en su visita a Doha para apoyar al padre de sus hijos.

¿Cómo es la relación entre Antoine Griezmann y Erika Choperena?

El 15 de junio de 2017, el jugador de 31 años contrajo matrimonio con la madre de sus tres hijos, con quien llevaba, para ese entonces, siete años de relación sentimental. Mía, Amaro y Alba son los tres pequeños, fruto de su amor. La pareja comparte los mejores recuerdos a través de redes sociales.

Además de estar apoyando a su esposo en los partidos que disputa en el país de Medio Oriente, la española de 32 años concedió recientemente una entrevista en donde confesó las cosas no tan buenas de ser esposa de un ‘astro del fútbol’. “Lo que menos me gusta son las ausencias, sobre todo ya no por mí sino por él y por los niños, pero nosotros hemos aprendido a que, aunque sea poco lo que nos vemos, que sea de calidad. Vemos una película y nos tiramos en el suelo con unos cojines y unas palomitas”, confesó para la revista HOLA. “Yo no estoy casada con un astro del balón. Yo estoy casada con una persona y resulta que esa persona es un astro del balón, no le veo ninguna ventaja que no le pudiese ver a otra persona que no lo fuese”, expresó.