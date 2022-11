“¿Es su hijo?”: Aída Morales responde a críticas por su joven novio

Aída Morales es una reconocida actriz colombiana que se hizo famosa gracias a su talento y participación en múltiples producciones en televisión, entre ellas, El man es Germán, Paraíso travel, El último matrimonio feliz, Los Reyes, Padres e hijos, Amor a la plancha, etc; en cine hizo parte de El olvido que seremos, Santo cachón, ¡Pa’ las que sea papá!, Mi gente linda, mi gente bella, Nos vamos pa’l mundial, entre otras; y en teatro con A 2.50 la cuba libre, Hacia la derecha por favor, Hermano y esclava, etc.

Te puede interesar: ‘MasterChef Celebrity 2022′: La tristeza que esconde Aída Morales detrás de su risa

Así como su carrera artística es muy comentada, también sus fanáticos han estado pendientes de lo que ocurre con su vida privada. Desde hace varios años, la artista sostiene un romance con el también actor Fabián Copete, quien es 10 años menor que ella.

Así respondió Aída Morales a las críticas por su novio

Aunque la relación no es reciente, pues los artistas llevan más de cinco años juntos, algunos de sus seguidores continúan criticando su romance, por la diferencia de edad.

Te sugerimos leer: ¿Cómo es la relación de David Ospina y Gabriel Coronel? Esto dijo Daniela Ospina

Hace unos días llegaron de unas vacaciones que se tomaron para descansar de los escenarios. En las imágenes lucen muy enamorados, disfrutando de la playa. “Postales de un día. En la isla Armona Portugal. Una pared preciosa que encontramos en Albufeira. Agosto/2022″, escribió en su cuenta de Instagram. En otro post, escribió: “Descubrí que se puede viajar de muchas maneras. Descubrí que no hay reglas ni planes. Descubrí que hay que estar abierto y atento a todo lo que te brinde ese viaje. Descubrí lo sencillo. Descubrí lo fácil y lo complicado. Quiero compartir foto a foto. Quiero compartir los videos y sobre todo quiero compartir una experiencia para que se animen a viajar de la manera que se les antoje, porque nada es regla ni biblia. Hoy les dejo aquí a TOLEDO”.

Sus fanáticos aprovecharon para elogiarlos por su unidad. Sin embargo, hubo otros que se dedicaron a criticarla. Una usuaria le escribió preguntando si Fabián era su hijo: “Wao! ¿Ese es su hijo?”. Al parecer, ese comentario no le gustó a la actriz, así que decidió responderle de manera contundente. “Creo que su comentario sobra mi señora, ante las imágenes que evidencian que ese hermoso hombre es mi pareja”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

De igual manera, en otra publicación que hizo hace unos meses, había escrito: “Si no soportan tanta belleza junta no es mi problema. Se llama.merecimiento y si no lo reconoces en tu vida, empieza a buscarlo. Él se llama @fabiancopete y es mi compañero de aventura, de viaje de vida. Mi cómplice, mi mejor amigo, mi confidente. Y no les digo mas porque......”.