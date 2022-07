Escándalos más top de la farándula nacional e internacional - Entrega 36

Los escándalos que le han dado la vuelta al mundo y han provocado lágrimas y asombro entre las estrellas hacen parte de esta sección que podrás encontrar periódicamente en la página web de la revista Vea y donde verás los escándalos más sonados del mundo de las estrellas. Un espacio para recordar los momentos más controvertidos de la farándula nacional e internacional.

Alejandra Guzmán

ENEMISTAD MATERNAL

A través de las redes, Frida Sofía acusó a su mamá, Alejandra Guzmán, de haberle quitado el novio, además de ser ebria y drogadicta. La madre respondió con acusaciones de maltrato y un aborto. Ahora la mamá quiere reconciliarse, pero Frida, quien al parecer no se habla con la familia, continúa atacándola.

FAN HASTA LA MUERTE

Primero se dijo que fue un paro cardiorrespiratorio, después que fue muerte por asfixia mecánica, lo cierto es que Doris Adriana Niño, seguidora de Diomedes Díaz, murió en el apartamento del cantante, el 14 de mayo de 1997, luego de una noche de alcohol y cocaína. El cantante y sus dos guardaespaldas fueron acusados por homicidio preterintencional.

EL MEJOR AMIGO DE SU EX

Después de 6 años y medio, el matrimonio de James Rodríguez y Daniela Ospina ya no fue más. Aunque se dijo que James estaba muy cercano a la modelo rusa Helga Lovekaty, la versión oficial es que no compartían los mismos intereses profesionales. Los ex, que tienen una hija, Salomé, son buenos amigos. Hoy, él está aparentemente soltero, y ella, con el actor Gabriel Coronel.

ADIÓS AL GALÁN

Cuando iba a grabar la telenovela Santamaría del olvido, en Suesca, el actor Federico Arango sufrió un accidente fatal. El galán se hizo famoso en Colombia como protagonista de Te voy a enseñar a querer, junto a Aura Cristina Geithner.

QUEBRADO

Por malos manejos financieros, Luis Miguel estuvo quebrado en los años 80, y llegó a deber 20 millones de dólares al fisco mexicano, que pagó luego de un acuerdo. En el 2017 fue detenido por negarse a presentar ante el juez luego de haber sido demandado por un millón de dólares por su exagente. Quedó en libertad bajo fianza. Se dice que tiene demandas de exrepresentantes y exempleados, tanto en México como en Estados Unidos.

