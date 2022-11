Esperanza Gómez anunció su regreso al cine para adultos. Estas son las razones

Cuando se habla del cine para adultos en Colombia, inmediatamente los fanáticos hacen referencia a Esperanza Gómez, una de las actrices más famosas de la industria.

Hace un tiempo, había confirmado su retiro en ese tipo de contenido. Mientras tanto, se dedicó a fortalecer sus redes sociales como generadora de contenido, entre otros proyectos, como apoyar a las mujeres que se desempeñan trabajando en estudio web cam.

La actriz había revelado que, hace un tiempo, demandó a una reconocida plataforma digital que no le estaba permitiendo monetizar su contenido como modelo, porque se dedicaba a la producción de cine para adultos. “A nosotras nos censuran por la discriminación, porque yo tengo los mismos derechos a pesar de ser actriz porno, que una modelo que no hace pornografía y esto ayuda a que le bajen un poco el tono y ahora está en proceso de verificación la nueva cuenta y finalmente, las otras plataformas me permiten monetizar”, dijo en diálogo con Lo sé todo.

¿Por qué Esperanza Gómez regresa al cine para adultos?

Desde el 2015, Esperanza Gómez no participaba en una producción audiovisual. Ahora, con gran entusiasmo, reveló que regresa a los sets de grabación, noticia que alegró a todos sus fanáticos. “Lo hago por placer, porque es muy diferente para mí, grabar para mis plataformas que cuando lo hago para una producción profesional. Yo disfruto más lo tradicional”.

De igual manera, contó que ya firmó el contrato que cede los derechos de una producción sobre su biografía, para todos los que estén interesados en conocer más detalles de su historia de vida, desde que era una niña y cómo comenzó su gusto por el cine para adultos. “Esa historia que nunca han escuchado, la verdad verdad. Estoy abriendo un canal de YouTube, vamos a hacer un Podcast”, aseguró.

¿Cuántos años tiene Esperanza Gómez?

Esperanza Gómez nació en el municipio de Belalcázar, Caldas, el 18 de mayo de 1980. Actualmente tiene 42 años y su pasión por ser modelo comenzó desde que era una niña. Intentó primero estudiar Agronomía, pero luego se cambió a la Medicina Veterinaria, carrera que tampoco terminó. Fue a los 16 años cuando comenzó a aparecer en campañas de ropa interior. En 2006 ganó Miss Playboy Tv Colombia. En el 2009 hizo su debut en el cine para adultos.