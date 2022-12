Esposa de Jason David Frank confirmó la causa de la muerte del ‘Power Ranger’

Varias generaciones crecieron viendo una de las series más importantes de la televisión estadounidense: la franquicia de los Power Rangers. Desde 1993, los personajes con armadura de varios colores se quedaron en la memoria de niños, jóvenes y adultos. Jason David Frank, recordado por interpretar a Tommy Oliver en la serie, se ganó gran reconocimiento en la pantalla.

La lamentable noticia de su fallecimiento, a los 49 años, entristeció a millones de espectadores, que crecieron viendo al actor diariamente en sus hogares. Aunque no se había confirmado las causas del deceso, medios como TMZ hablaban de un supuesto suicidio. Ahora, casi dos semanas después, la esposa del actor habló al respecto.

Jason David Frank fue parte de la primera generación de Power Rangers que se vio en televisión en 1993 con "Mighty Morphin Power Rangers". Foto: Archivo Particular

Se conoce la causa de muerte del ‘Power Ranger’ Jason David Frank

Tammie Frank, segunda esposa del actor y madre de su hija, habló por primera vez sobre la muerte de Jason a la revista People y contó los problemas de salud mental y depresión que enfrentaba el fallecido.

“Mi esposo era Jason David Frank, quien trágicamente perdió su vida por suicidio la semana pasada. Mientras que Jason era un nombre conocido para algunos, nosotros vivimos una vida muy normal con altibajos, como cualquier otro. Me ha impactado y entristecido increíblemente ver a los medios que han volteado mi tragedia familiar en un cuento chino. Desde la muerte de Jason, he sido acosada online y ya no soporto ver el buen nombre de mi esposo difamado”, expresó.

Según Tammie, con quien el actor se casó en 2003, el hombre se quitó la vida durante la noche del pasado 19 de noviembre. En la entrevista, habló sobre el divorcio que, según medios internacionales, habría solicitado este mismo año. Durante un tiempo estuvieron separados tras la repentina muerte de una de las hijas que la mujer tuvo en su anterior matrimonio, pero esa noche trataron de reavivar la relación.

“Se suponía que iba a ser una escapada divertida de fin de semana y, en cambio, perdí al amor de mi vida. Jason era un buen hombre, pero no carecía de demonios. Era humano, como el resto de nosotros. Bailamos y nos quedamos en el evento hasta que cerró el bar. Cuando regresamos al hotel, Jason y yo estábamos teniendo una conversación sincera y emotiva en su habitación. Para ayudar a Jason a relajarse y recuperar la sobriedad antes de acostarse, bajé las escaleras para traernos bocadillos del vestíbulo. Debo haber estado fuera no más de 10 minutos. Volví arriba y comencé a tocar la puerta sin obtener respuesta. Toqué repetidamente y seguí llamando por su nombre para abrir la puerta”, narró. Para cerrar la entrevista, agradeció el apoyo de los seguidores de su esposo y pidió privacidad en el duro momento que atraviesan como familia.