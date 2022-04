¿Está embarazada? Luisa Fernanda W estaría esperando otro hijo con Pipe Bueno

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sostienen una relación sentimental desde hace más de dos años. Fruto de su amor nació Máximo, su primogénito. Desde que están juntos, han sido protagonistas de muchos titulares en medios de comunicación, pues actualmente conforman una de las parejas más sólidas de la farándula.

Luego de haber tenido a su primer hijo, los seguidores de la influenciadora y el cantante les han preguntado si está dentro de sus planes volver a ser padres. Ninguno de los dos ha descartado la posibilidad de darle un hermanito a Máximo.

¿Luisa Fernanda W será nuevamente madre?

En los últimos días, han aumentado los rumores de un supuesto embarazo de Luisa Fernanda W. Por esa razón, la misma generadora de contenido le salió al paso a esos comentarios, y a través de un video, que publicó en su cuenta de Instagram, respondió de manera directa. “Yo pienso que una mujer debe anunciar un embarazo cuando su doctor se lo recomiende (…) Es una presión muy bárbara, yo sé que soy figura pública, pero todo el mundo excusa sus insultos y su presión en que ‘es figura pública y exponen su vida’”.

Enseguida, aclaró que lo que publica en sus redes sociales no es 100% lo que hace en su día a día. “En primer lugar, yo hace mucho tiempo dejé de exponer mi vida por acá, comparto momentos, cosas bonitas, pero nadie sabe realmente yo qué hago en mi día a día porque me he vuelto más privada en ese tipo de cosas y si estoy embarazada esperemos a que me crezca la barriga para yo salir a anunciarles con felicidad ‘sí, estoy embarazada’, pero si no me crece la barriga quizás simplemente solo estoy trocita, se me inflamó el colon o qué sé yo”, afirmó.

De igual manera, aprovechó para aclarar que con esas palabras no pretende desmentir o confirmar esa información. “Yo no estoy negando ni confirmando nada, simplemente les estoy diciendo que respeten esos espacios. Nosotras como mujeres tenemos el derecho de vivir nuestro embarazo como lo deseemos, si lo queremos anunciar, si no. En un embarazo pueden pasar tantas cosas. Nada más bonito que anunciar la llegada de un nuevo ser con alegría, pero pues uno saber que todo está bien, sino uno se lo reserva. Dejen esos insultos, esa presión, cuando uno se siente tan presionado uno se abruma y yo soy un ser humano”.