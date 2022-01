¿Está enfermo o en bancarrota? Esta es la verdadera situación de Luis Miguel

Carlos Bremer, uno delos mejores amigos de Luis Miguel, aclara los rumores sobre su salud y su situación financiera. Foto: Getty

Luis Miguel siempre da qué hablar, bien sea por sus amores, su pasado, su salud y ahora, sus finanzas. El artista, que con las tres temporadas de Luis Miguel, la serie, producción basada en su vida, no sólo logró convertirse en tendencia, sino que obtuvo grandes dividendos por la historia, no da declaraciones a los medios de comunicación y su vida sigue siendo todo un misterio. Se especuló en los últimos días acerca de la salud de ´El Sol, de México´, y varios medios, entre ellos Radio Fórmula y TvNotas, dijeron que, según un cercano al artista, el ídolo atravesaba un período de depresión, propiciado por sus excesos y por estar en bancarrota, además de un problema en su brazo, pues, dicen, se habría accidentado en junio del año pasado, pero al no hacer el proceso adecuado de recuperación, habría incurrido en varios gastos hospitalarios, producidos por una nueva operación en esta parte de su cuerpo, pues incluso, habría estado a punto de perderla. Mencionaron también los grandes gastos de vivir en un hotel 5 estrellas durante la cuarentena.

Tomó la oportunidad

Ahora, Carlos Bremer, su gran amigo, y uno de los artífices del renacer de la carrera de El Sol, se refirió a la situación real de su amigo, y en declaraciones al programa Ventaneando, aclaró la situación del intérprete de Cuando calienta el sol. “Él aprovechó la oportunidad”, declaró Bremer al referirse a la serie de Netflix, " limpió todos sus errores, y hoy por hoy quedó muy bien con todo el mundo, le cumplió sus adeudos a todo el mundo y volvió a darnos la emoción de volverlo a tener como el grande que es”. El empresario, quien junto a Miguel Alemán Magnani, estuvo al frente del resurgimiento de Luis Miguel, también se refirió a una ganancia adicional que los sorprendió, “Resucitó sus canciones, ahora nuestros jóvenes las gozan, es algo que la verdad cuando hicimos el plan de rescate no lo teníamos visto, eso no lo vimos venir”.

Respecto a su salud, Bremer, uno de los tiburones de Shark Tank México, habló acerca de un problema, pero no precisamente del brazo. “Él no podía cantar porque tiene un problema en un oído, pero le dijimos que no había otra oportunidad, no había otra solución, que lo necesitamos arriba en el escenario, que es donde él es grande”.

El empresario reiteró en la entrevista su lealtad por el artista, a quien lo une un estrecho vínculo que se mantiene en el tiempo. " Siempre seré su amigo, siempre lo cuidaré, para mi es alguien que le ha dado a México tanto, y no me importa que problemas pueda tener, siempre hay que estar para apoyarlo…Él puede hacer mil cosas, se sube al escenario, agarra el micrófono y es el mejor de la historia, el mejor de América”.