Esta es la razón por la que Catalina Gómez no ha estado en ´Día a Día´

Catalina Gómez es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. La paisa presenta, desde el 2006, Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión. Actualmente, comparte set con Carolina Soto, Carolina Cruz e Iván Lalinde. La paisa compagina su trabajo frente a las cámaras con la escritura de libros, y hasta el momento ha lanzado dos, Los apuntes de Cata: secretos de la naturaleza para tu salud y belleza y Los apuntes de Cata: soluciones para el hogar.

Hace unas semanas, la presentadora a través de redes sociales reveló, con mucha tristeza, que tuvo que decirle adiós a Canuto, su perro. Los seguidores de la periodista le enviaron mensajes de solidaridad por su pérdida.

Los fanáticos de la paisa han manifestado su preocupación, pues extrañaron no verla en la más reciente emisiones del matutino de Caracol Televisión.

“Alguien me puede contar qué le pasó a Cata que no ha estado en los últimos programas???”, “Extrañamos a Cata, ¿qué le pasó? ¿Se fue del programa?”, “Me encanta que esté ahora Iván Lalinde, pero qué paso con Cata que ya no la veo, ¿la echaron?” y “Me quedé como la novia, vestida y alborotada, no vi a Cata hoy tampoco en el programa”, han sido algunos de los mensajes publicados en las redes sociales, donde los fans de Catalina expresan su preocupación y añoran su presencia.

Pese a las conclusiones que se han generado en redes sociales, al parecer, la presentadora se encuentra disfrutando de unos días de descanso en compañía de su esposo, el Gerente de Entretenimiento General de Caracol Televisión, Juan Esteban Sampedro.

Por el momento, ni la conductora y el ejecutivo han revelado en qué lugar del mundo se encuentran, aunque Catalina compartió una imagen en sus redes sociales, en donde ve junto a su esposo.