Esta es la razón por la que Claudia Bahamón, de ‘MasterChef’ no denunció el robo

Esta semana, la modelo y presentadora del reality culinario, Claudia Bahamón, denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un robo mientras caminaba por una calle de Bogotá. Según relató, el hurto se dio de manera violenta pues fue arrastrada por varios metros por el motociclista, que finalmente terminó llevándose su celular. Debido a eso, en su cuerpo le quedaron varios hematomas.

“El tipo de la moto no entendió que no podía zafar la cartera de mi cuerpo y seguía andando. Los carros empezaron a pitar y terminé metida entre los carros, agarrada de la moto, en pleno trancón de la carrera 11″, expresó.

Aunque el hecho ocurrió hace una semana, no lo había hecho público por el impacto emocional que le generó. Las autoridades la llamaron para conocer si había hecho la denuncia respectiva, pero ella reveló que no lo hizo por varias razones: “Les dije que no lo hice porque estaba sin teléfono, muerta del susto y me pregunto a dónde se pone la denuncia tras esa situación, pues uno queda incomunicado y con el deseo de esconderse. Siento que no hay una forma sencilla de poner una denuncia, pues hay que ir a un CAI y hacer una fila”, dijo en entrevista con La Fm.

La conductora de MasterChef Celebrity confesó que aunque no fue la mejor decisión, en ese momento no supo reaccionar de otra manera por el miedo. Casualmente, ese mismo día también robaron a los comediantes Diego Camargo y Tato Devia y al influencer Sebastián Villalobos. “Ahora imaginen a cuántas personas que no son famosas les ha pasado lo mismo y esto no se hace viral porque no son celebridades”, puntualizó.

