“Estábamos un poco hartos” Julio Ramírez de Reik, revela que pensaron en separarse

Reik es una banda de pop mexicana conformada por el vocalista Jesús Navarro, quien actualmente hace parte del grupo de entrenadores de La Voz Kids, Julio Ramírez, quien toca la guitarra acústica, y Bibi Marín, a cargo de la guitarra eléctrica. En 2005 se dieron a conocer con Reik, su álbum debut homónimo. Desde entonces, la banda no ha parado de lanzar grandes éxitos, con los que ha conquistado el público a nivel internacional. Uno de sus integrantes nos habló sobre ese recorrido artístico.

Reik, Maluma - Perfecta (Video Oficial)

Desde hace más de 16 años, Reik sigue siendo toda una sensación

“Estamos muy agradecidos porque la gente sigue escuchando nuestra música. Estamos desde el 2005, entonces ya son 16 años de estar haciendo música con todas las nuevas corrientes musicales que han salido, como lo urbano. El hecho de que sigan escuchándonos es lo máximo, así que estamos muy contentos”.

¿En algún momento pensaron en tomar caminos separados?

“Cuando estábamos más chicos, íbamos empezando, como que el ego, las inmadureces y la gente externa que no tiene nada que ver con nosotros, pero que se metía y opinaba, nos empezó a dividir un poco, pero no tomó más que una buena plática con nuestros managers y entre nosotros tres. Platicamos las diferencias y se arregló. Y hace como cinco años, tanto Bibi como yo somos padres de familia, y de repente un día dijimos que estábamos viajando mucho y no sabíamos si queríamos seguir con ese ritmo. Platicamos para intentar reorganizar nuestra agenda e intentar que todos estuviéramos contentos con el balance en nuestras vidas con el trabajo y lo personal y eso fue, se resolvió, pero sí llegamos a un punto donde estábamos un poco hartos y cansados”.

¿Cuál es el secreto para que la agrupación siga siendo exitosa?

“A pesar de que hagamos urbano, nos gusta estar regresando e ir experimentando con otros géneros, con el nuestro de la balada, y el romanticismo nunca dejarlo a un lado. Estamos en esa búsqueda y vamos siendo receptivos a lo que le gusta a la gente”.

“El secreto número uno diría es que seguimos juntos porque nos la llevamos muy bien, tenemos una muy buena comunicación, y escuchamos a la gente que nos rodea y no solamente a nuestro público, sino a nuestros mánager, a nuestra disquera. Tratamos de siempre estar abiertos a las opiniones que ellos puedan tener, musicales o ideas, porque creo que el problema cuando uno cree que lo sabe todo es cuando empiezan a ir mal las cosas porque no escuchas a los demás. Creo que esa es la fórmula que nos ha funcionado a nosotros”.

Hace poco hicieron la colaboración Perfecta junto a Maluma, ¿qué tal la experiencia?

“Estamos muy contentos con nuestra nueva canción con Maluma, Perfecta. Es bastante distinta a Amigos con derechos, que sacamos hace 2 o 3 años, esta es todavía más romántica, más acústica y nos fascina, nos encantó volver a colaborar con Maluma. Lo que hacemos juntos siempre va bien y le gusta a la gente”.