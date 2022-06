“Están desheredados”: Ricardo Montaner aseguró que no le dejará nada a Mau y Ricky

Ricardo Montaner es uno de los artistas venezolanos más importantes e influyentes de toda América Latina gracias a su exitosa carrera artística, pues con canciones como Tan enamorados, En la Gloria de Dios, Déjame llorar y La cima del cielo ha logrado conquistar el corazón de millones de personas que siempre han seguido su carrera.

Sin duda, Ricardo Montaner tiene una de las familias más talentosas, pues cuando era pequeña, su hija Evaluna Montaner, actuó en varios seriados de Disney Latino y ha colaborado con su papá en varios temas como La Gloria de Dios. Así mismo, ha cantado, producido y dirigido varios proyectos de su esposo, el colombiano Camilo Echeverry, padre de su hija Índigo, quien nació hace tres meses.

Por otro lado, se encuentran sus dos hijos varones, nacidos de su matrimonio con Marlene Rodríguez, quienes son altamente conocidos en la industria musical como Mau y Ricky, ellos desde muy pequeños han logrado, gracias a su talento y sencillos musicales, estar presentes en las listas de reproducción más importantes y virales de la industria.

Hoy día, Ricardo y sus hijos se encuentran compartiendo set en La Voz Argentina, proyecto en que son jurados, y noche a noche escuchan a las voces más talentosas del país.

Recientemente, en unos de los capítulos, se logró evidenciar la molestia que tuvo Ricardo Montaner con sus hijos, luego de que ellos en medio de una audición lo bloquearon y el cantautor no pudo elegir a la participante para su equipo.

“Gracias cabrones”, afirmó Ricardo un poco molesto, al evidenciar la decisión de sus hijos. No obstante, apenas la participante terminó su audición, tomó la palabra y le dijo. “¿Te acuerdas de que fui el primero en darme vuelta, verdad? Bueno, quiero que sepas que me bloquearon. Y quiero que sepas otra cosa. Yo tengo una granja de pollos y eso. Ellos eran parte de la herencia esa, pero me frustraron, ya no tendrán nada de eso (…) Eres de las voces más lindas que he escuchado en todo el programa, créemelo”

Wayra Iglesias - “Amor es presente” - Audiciones a Ciegas - La Voz Argentina 2022

¿Sigue la pelea entre Ricardo Montaner y sus hijos?

Tras el suceso que causó molestia en su progenitor, ambos jóvenes después le recalcaron que se trata de una competencia y que las cosas son así. No obstante, entre risas, el venezolano les advirtió que el juego largo hay desquite.