Este es el truco de ´La Chilindrina´ para poder dormir

María Antonieta de Las Nieves encontró una manera muy particular de conciliar el sueño, y tiene que ver con su esposo, quien falleció hace más de dos años. Foto: Insta

Maria Antonieta de Las Nieves es conocida en el mundo entero por darle vida a La Chilindrina, la hija de don Ramón y la amiga de Quico y del Chavo del 8 en la vecindad más famosa. La actriz de 71 años, estuvo casada durante 48 con el productor Gabriel Fernández, quien además era el narrador del popular programa. Se conocieron porque ambos integraban el equipo de trabajo de Roberto Gómez Bolaños, y se casaron en 1971, cuando la actriz tenía 20 años y Fernández, 35. Tuvieron dos hijos, Gabriel y Verónica, y trabajaron juntos en varios proyectos relacionados con el arte, uno de ellos, el circo. El 15 de septiembre de 2019, la Chilindrina perdió a su ´león´, como le decía cariñosamente. Fernández murió a causa de complicaciones relacionadas con neumonía, y la actriz nacida en Santiago Ixcuintla, quedó sumida en una profunda tristeza, que hizo incluso temer por su vida.

María Antonieta ha confesado en varias oportunidades, que extraña mucho a su esposo, y en una ocasión le contó a Ventaneando, “yo siento que hablo con él y que él me contesta, entonces es muy bonito y romántico. La gente no sabe cuánto lo quise”. Además afirmó, en una charla con Yordi Rosa, que tenía problemas para dormir, pues dormía cogida de la mano de su esposo. En aquella ocasión, le contó al entrevistador que había encontrado la fórmula para, otra vez, poder conciliar el sueño. ´La Chilindrina´ duerme con un tigre de peluche, pues lo identifica con el amor de su vida. Pone su mano sobre la suya y así logra descansar en las noches. “Siempre lo voy a tener cerquita de mi corazón, mi viejo fue lo mejor que me pudo pasar en esta vida y lo sigo pensando así, lo quiero muchísimo”, le dijo al programa Sale el sol.

Se siente sola

A los 71 años, la actriz quien estuvo envuelta en rumores sobre su salud después de haber dado positivo para covid el año pasado, reveló que siente el peso de la soledad, pues extraña muchísimo a su esposo. Confesó que está lista para volver a enamorarse, y que le gustaría tener a su lado a alguien con quien charlar, viajar o que simplemente la tome de la mano.