Este fue el tierno detalle que Lina Tejeiro le dio a Juan Duque

Aunque la actriz Lina Tejeiro no ha confirmado su relación con el cantante paisa Juan Duque, lo cierto es que tampoco la ha negado. La actriz y el cantante siguen compartiendo, a través de las redes sociales, el afecto que sienten el uno por el otro, y, en reiteradas oportunidades, han compartido varias fotos y videos en los que se puede constatar lo felices que están.

Hace unas semanas, a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de medio millón de seguidores, el intérprete de + Chimbita compartió algunos videos de una celebración en la que se encontraba. En las imágenes, se puede observar al artista, que se encontraba en la casa de la actriz, a las afueras de Bogotá, disfrutando de un momento agradable en compañía de amigos y familiares de la actriz.

Hace unas horas, el cantante compartió en redes sociales el romántico obsequio que le envío Lina; en el video se puede observar una caja de fresas con chocolate y un ramo de rosas rojas. “Ella no es de este mundo”, dijo el artista acerca del detalle que recibió.

“¡Qué bien!, me alegro mucho de que vivan un noviazgo sin miedos y temores del qué dirán”, “Ay me encanta esta pareja, siento que ya era hora de que Lina se diera una nueva oportunidad en el amor y con un hombre que la ame y la respete”, “No… pero qué amores, ¡Dios mío!, me encantaría conocerlos, son la pareja perfecta” y “Lina es una mujer maravillosa, que Dios bendice todos los días, ‘Dios no quita, Dios libera, felicitaciones por ese hombre que tiene enamorada”, han sido algunos de los comentarios que han circulado en redes sociales una vez el cantante público el detalle.

¿Cuántos años tiene Juan Duque?

El intérprete de X ti lo digo, tiene 31 años, y nació el 18 de febrero, en Medellín.