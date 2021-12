Esto es lo que piensa Rafaella, hija de Marbelle, del novio de su mamá

La cantante y exparticipante de MasterChef Celebrity y el futbolista Sebastián Salazar llevan 6 años de relación. Al principio, recibieron múltiples comentarios por la diferencia de edad, pues la artista es 15 años mayor que él; sin embargo, se han consolidado como una de las parejas más sólidas de la farándula.

Los internautas suelen interesarse en la vida privada de los famosos y conocer detalles de sus relaciones familiares. En el caso de Marbelle y Sebastián, muchos se han preguntado cómo es la relación del futbolista con la hija de la cantante, quien tiene 19 años y quien también incursionó en el mundo de la música y de la actuación.

Marbelle y Sebastián Salazar llevan varios años de relación. Foto: Instagram

En una entrevista con Superlike, del canal RCN, le preguntaron: “¿Qué opinas de Sebastián Salazar, el novio de Marbelle?”. La respuesta de la joven dejó en evidencia que se la llevan muy bien. “Con Sebas tenemos una relación muy bonita. Es un hombre maravilloso y lleva haciendo feliz mucho tiempo y muchos años a mi mamá, así que él sabe que hay un cariño muy especial en mi corazón para él”, dijo Rafaella Chávez. En cuanto a su vida sentimental, se conoce que está soltera y muy enfocada en su carrera artística. De hecho, el próximo 25 de diciembre se estrenará la película El paseo 6 junto a Amparo Grisales y Chichila Navia. También participó hace poco en el programa del canal RCN, ¿Quién es la máscara?, bajo el disfraz de Gato.

Entre otras cosas, Rafaella también reveló si le gustaría tener un hermano menor, ya que Marbelle ha revelado en varias oportunidades que quiere volver a ser madre. “Sí, siempre se lo he pedido a mi mamá, todavía no descarto la idea y la posibilidad, me encantaría y sería la hermana mayor más feliz y alcahueta del mundo”.

