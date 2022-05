“Estoy sufriendo de depresión y ansiedad”: Mara Cifuentes abandona las redes

Mara Cifuentes se volvió viral en 2019, luego que se conociera en medio de reality show de Caracol televisión, La agencia Batalla de Modelos, que la participante era una chica trans. La noticia causó asombro entre sus compañeros y, por supuesto, en los televidentes, pues nadie se esperaba esta noticia.

Desde entonces, el nombre de la paisa no ha pasado desapercibido, pues se convirtió en toda una celebridad de las redes sociales. En estas, la modelo compartió la manera en que transcurrió parte de su niñez y cómo fue su transición de hombre a mujer cuando era tan solo un niño, gracias al apoyo y amor de su familia.

Te puede interesar: “Mi comportamiento cambió mucho”: Mara Cifuentes sobre su adicción a las drogas

Hace un par de semanas, la modelo paisa abrió su corazón, y le comento a sus seguidores que desde hace un par de meses se había vuelto adicta al consumo de algunas sustancias psicoactivas, (tusi), luego que un amigo, en medio de una fiesta, le diera a probar.

“He estado muy juiciosa tratando de enfocarme en mí misma, estoy con un equipo de médicos trabajando en mi salud mental, también estoy con tratamiento de pastillas (…) Antes no era capaz de dormir porque estaba pasando por una crisis, me interne en un hospital y en medio de una ellas me escape”, afirmó la modelo en exclusiva para Vea.

Recordemos que no es la primera vez que Mara es internada en una clínica de rehabilitación, pues en el pasado ha tenido que lidiar con varias adicciones a sustancias y afecciones a su salud mental. ¿logrará esta vez recuperarse?

Puedes leer: Fin del poliamor. Alejandro Betancourt confirma que rompió con Mara y Bella

¿Tiene proyectos de modelaje o actuación?

Por el momento, la paisa se encuentra enfocada en su recuperación física y mental, pues como ella misma afirma, a pesar de que ama a lo que se dedica necesita estar muy bien para afrontar los retos que la industria del modelaje le impone.