Eva Mendes y Ryan Gosling se habrían casado

Eva Mendes y Ryan Gosling conforman una de las parejas más estables del entretenimiento. El, actor de 42 años, y ella, actriz y empresaria de 48 años tienen además dos niñas.

Aun así, siempre han procurado manejar un perfil bajo y no se refieren mucho a su vida privada. Por ello sorprendió cuando él empezó las grabaciones de la película Barbie, donde él es Kent que ella presumiera en redes sociales de su compañero.

Volviendo a la discreción de la pareja que se conoció hace 11 años en medio de la película Cruce de caminos, nunca se ha sabido de crisis o discusiones entre ellos, al contrario, parecer ser la unión romántica perfecta entre dos famosos, bellos y exitosos.

Ryan Gosling se habría casado con Eva Mendes

Ahora los cibernautas se han sorprendido con una reciente e inusual publicación de la actriz que ha decidido mostrar un tatuaje. No se sabe si el tatuaje es reciente o data de semanas, pero lo cierto es que sí es la primera vez que lo luce orgullosa. El grabado no corresponde a alguna figura o animal, como tampoco al nombre de alguna de sus hijas, sino que dice “De Gosling”, lo que para muchos no es otra cosa que la oficialización de su matrimonio con el actor.

Es una costumbre latinoamericana, que se ha ido perdiendo con el tiempo, que las mujeres casadas asuman el apellido de su marido antecedido de la palabra de y al parecer eso es lo que está revelando Eva.

“¿Se casaron? Te ves despampanante”; ¿Ya están casados?”; “La gran señora de Gosling!”; “Igual que un anillo de bodas”, comentaron algunos de los seguidores de la actriz que asumen que en efecto se trata de la boda que ya se habría realizado. Otros en cambio creen que Mendes solo quiso dar una prueba de amor a su compañero y padre de sus hijas Esmeralda Amada, de 8 años, y Amada Lee, de 6.

“Siempre he tenido un límite en lo que se refiere a mi chico y a mis hijas. Hablaré de ellos, por supuesto, con límites, pero no publicaré imágenes de nuestra vida diaria. Y ya que mis hijas todavía son tan pequeñas y no entienden qué significa realmente que compartan su imagen, no tengo su consentimiento”, indicó Eva en una entrevista explicando la razón por la que prefiere mantener su vida privada sin exposición.