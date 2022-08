Evaluna enciende las críticas en redes sociales por estas fotos

Evaluna cuenta con una comunidad de 20,7 millones en su perfil de Instagram. Generalmente, la esposa de Camilo y madre de Índigo, suele postear fotos y videos de su día a día, que incluye sus proyectos laborales y, por supuesto, detalles de su vida familiar.

Su sencillez y belleza han sido elogiadas por miles de internautas. En sus publicaciones, la hija de Ricardo Montaner suele recibir muy buenos comentarios. No obstante, en algunas oportunidades sus fotos no han sido del agrado de todos.

¿Por qué criticaron las fotos de Evaluna?

Hace unos días, la intérprete de Uno más uno realizó una publicación que contiene una serie de fotografías suyas. En la descripción habló del amor propio. “Me estoy queriendo más que nunca”, escribió. En las imágenes se observa su cara, pero sus ojos fueron los que más llamaron la atención. Aunque muchos elogiaron su belleza con comentarios como “hermosa”, “eres perfecta”, “guapísima”, “diosa”; hubo otros usuarios que no dudaron en criticarla, y le dejaron saber que no le lucían las poses que realizó. “No es una niña normal”, “la verdad que no, muy linda pero esas bob*das que hace para las fotos”, “ha perdido el brillo de sus ojos, su ternura”, “se ve muy rara”, “esos ojos tan feos que hizo”.

Muchos de sus fanáticos salieron en su defensa. “Yo pienso que no tiene nada de malo, para comenzar no saben el contexto de la foto y pues déjenla ser y ya, no entiendo por qué la gente crítica y siempre son las mismas mujeres criticando”, “ella es hermosa como sea”, “dejen de criticar”.

Después del nacimiento de Índigo, Evaluna ha estado enfocada en acompañar a Camilo en su gira de conciertos. Por supuesto, su primogénita ha estado con ellos, de acuerdo con las imágenes que han publicado los dos artistas en sus redes sociales. Por ahora, sus fanáticos, conocidos como los de ‘la tribu’, esperan ansiosamente conocer a la pequeña, pues únicamente han posteado imágenes donde se le observa algunas partes de su cuerpo, menos su carita.