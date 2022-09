La ex Miss Universo 1996 Alicia Machado , recordada por su participación en Masterchef Celebrity del 2021, continúa acaparando miradas en las redes sociales y la televisión latinoamericana. En noviembre del año pasado se convirtió en la primera ganadora del reality La casa de los famosos, de Telemundo y se llevó un premio de 200 mil dólares.

A sus 45 años, vuelve a ser tendencia por una transmisión en vivo que hizo desde su red social Instagram, allí confesó que sufre de una enfermedad crónica y que muchas personas a su alrededor no la comprenden.

Ex Miss Universo Alicia Machado lloró al confesar que sufre de fibromialgia

La ex reina de belleza, nacida en Venezuela, se desahogó con los dos millones de seguidores que tiene en su Instagram, y reveló una enfermedad que la aqueja desde hace un tiempo, que incluso le produce repentinos cambios de ánimo.

“Me siento mal, yo hablo fuerte, hay días que es difícil llevar lo de la fibromialgia. No me gusta que la gente piense que soy grosera o que soy muy seria o así, pero a veces eso es lo que me pasa”, dijo la modelo y también actriz y no aguantó el llanto. Con voz entrecortada, confesó que en esos días difíciles sufre de dolor en todo el cuerpo, fatiga y otros síntomas.

“Ahora me imagino que después de este live voy a tener a gente psicoanalizándome y a veces no está tan fácil, no tiene nada que ver con la edad, a veces no me gusta cuando se me activa lo de la fibromialgia, me cuesta a veces hasta levantarme. Uno está librando una batalla de salud difícil y la gente no lo sabe”, explicó para recordar que en varias ocasiones y por sus participaciones en televisión, ha sido catalogada como una persona de carácter fuerte.