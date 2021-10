¿Exagerada? La razón por la que Jennifer López plantó a Ben Affleck

Ben Affleck fue a la alfombra de su nueva cinta solo y se habla de crisis con J Lo, pero la verdad todo es culpa de George Clooney, a quien ella no soporta.

Desde que en abril reanudaron su romance Ben Affleck y Jennifer López han acudido a los eventos juntos y dan rienda suelta a los sentimientos sin importar que haya admiradores o fotógrafos armados con sus cámaras. Bennifer pareciera estar en su mejor momento, si a eso le sumamos la búsqueda de una mansión en Los Ángeles para vivir.

Por eso las alarmas se prendieron cuando hace unos días Ben Affleck llegó solo a la alfombra roja de su nueva película The Tender Bar. Todos los fotógrafos esperaban ver a Jennifer López enfundada en uno de sus espectaculares diseños, pero él sonriente, no llevó a nadie del brazo. La verdad es que Jennifer si acudió, pero no participó de la alfombra, por donde caminó él solo. Ya más tarde, la pareja disfrutó de la cinta y antes de que los créditos terminaran, salió rápidamente.

Lo primero que se rumoró fue una crisis de pareja, que poco a poco se ha ido desvirtuando para dar paso a una situación que parecía olvidada, pero que el periódico The Sun ha desempolvado la que parece ser la razón de la ausencia de López en la alfombra: la enemistad entre George Clooney y Jennifer López. El primero es el director de la cinta que recién se estrenó.

La historia data de 1998 cuando George Clooney y Jennifer López trabajaron juntos en la película Out of Sight, traducida al español como Un romance peligroso, y desde el principio hubo animosidad entre ellos.

También te puede interesar: Ben Affleck y JLo luego de 5 hijos y 5 anillos llegaría la boda

Después del rodaje y estreno de la cinta, en alguna oportunidad a JLo le preguntaron sobre sus peores besos en escena y dijo sutilmente que su peor ‘besador’ había sido Clooney que “en el set de rodaje estaban constantemente en guerra, realmente se odiaban mutuamente, el hecho de que acabaran la película fue un auténtico milagro”, recogió Naugthy Gossip al respecto.

Al estreno de The Tender Bar, Clooney Clooney acudió con su esposa Amal, mientras que Ben lo hizo solo. Y es que Affleck no solo es colega de Clooney, también son amigos.

El diario The Sun indicó según una fuente. “No se soportan el uno al otro, así que es gracioso que la nueva película de Ben sea con George y no es coincidencia que Jen no fuera fotografiada en la alfombra roja con Ben, posando junto a George y su esposa Amal”.

Regresando a finales de los noventa cuando López y George trabajaron juntos el diario escribió: “Ella siempre llegaba tarde al set y George detestaba eso. JLo pensaba que Clooney era un snob y que no tenía ni idea de cómo usar a la prensa para poder hacerse más famoso”.

Adicionalmente, a ella le inquietaba que solo le pagaron dos millones de dólares, mientras que Clooney, que hizo un alto en su serie Hospital general en la cual por aquel tiempo era estelar, recibió diez.

Ahora no se sabe si Ben se distanciará de su amigo George para no incomodar a su novia o si más bien cuando haya eventos donde coincidan, ella preferirá esperar en casa o de nuevo evitar la alfombra para no encontrarse con el que considera el peor besador.

También te puede interesar: Jennifer López exige a Ben Affleck acuerdo prenupcial para proteger su fortuna

.