¿Exesposa de Hassam lo acusa de tener otra mujer? Así reaccionó el humorista

A mediados de marzo y por medio de un extenso video, Gerly Hassam Gómez, más conocido como Hassam, confesó las razones del final de su matrimonio con Tatiana Orozco. De acuerdo con sus declaraciones, hubo infidelidad de por medio, pero la decisión de no continuar con su relación fue tomada en común acuerdo, pensando en el bienestar de sus hijas. “Evidentemente, Tatiana y yo después de 18 años de convivencia hemos decidido dar por terminada la relación en común acuerdo de no jodernos más la vida, pero sin buscar culpables y sin pretender generar lástima”.

Te puede interesar: VIDEO: Hassam revela las razones de su divorcio ¡Hubo infidelidad de por medio!

Por el momento, el único que se había referido al tema había sido Hassam. Sin embargo, Tatiana Orozco estuvo muy activa durante los últimos días en sus redes sociales, donde posteó algunos mensajes que, al parecer, fueron dirigidos a su exesposo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

A través de su perfil de Twitter, la empresaria escribió: “calmar el dolor de una pérdida, sea del hogar o económica, con otra persona es la peor decisión que podemos tomar. Yo esperaré a sanar y a perdonar completamente y así rehacer mi vida. En conclusión, no utilizaré a nadie para mitigar mi dolor”.

Calmar el “dolor” de una perdida sea de hogar, pérdida económica etc con otra persona es lo que siempre se suele hacer. Es la peor decisión que podemos tomar. Yo esperaré a sanar y a perdonar completamente y así si rehacer mi vida. — @tata.oro (@goldcurlygirl) April 9, 2022

Además, también escribió: “tengo un video de hace no más de un mes llorando y rogando perdón, y ya hoy tiene novia. Gracias a Dios tomé la decisión correcta”. Luego de eso, el humorista escribió en esa misma red social, lo que para muchos internautas, sería la respuesta a ese mensaje de su exesposa. Allí se limitó a poner dos emoticones haciendo alusión de que no dirá nada al respecto.

Tengo un video de hace no más de una mes llorando y rogando por perdón jajaja y ya hoy tiene novia jajjajajajjajja 🤡🤡🤡🤡🤡 — @tata.oro (@goldcurlygirl) April 9, 2022

Te puede interesar: Foto: Hassam se reconcilia con su padre. ¡Conoce la razón de su distanciamiento!

Más adelante, nuevamente Tatiana Orozco volvió a postear más mensajes refiriéndose al tema de la infidelidad. “Enterarse de engaños duele un montón. De verdad duele algo como en el pecho, como que se te sale el corazón. Es como un vacío en el estómago y empiezas a temblar. Espero con toda mi alma jamás volver a pasar por algo así de horrible”.

Enterarse de engaños duele un montón, y de verdad duele, algo cómo en el pecho, cómo que se te sale el corazón, como un vacío en el estómago, empiezas a temblar. Espero con toda mi alma, JAMÁS volver a pasar por algo así de horrible. — @tata.oro (@goldcurlygirl) March 11, 2022

Los internautas, por su parte, no dudaron en comentar las publicaciones de la exesposa de Hassam. “Técnicamente en el momento que ustedes acabaron esa relación, ambos quedaron con la libertad de rehacer su vida, no importa el tiempo ni con quien. No hay manual que especifique eso”, “¿y en dónde o en qué ley se indica el tiempo correcto de una tusa, para tener una nueva relación?”, “Dios sabe por qué hace las cosas, los tiempos de él son perfectos, te quita personas que no valen la pena y te pone en el camino personas que te sumen”.