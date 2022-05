Falleció Mandíbula, reconocido humorista de Sábados Felices

En horas de la madrugada falleció el reconocido humorista colombiano Marcelino Rodríguez, mejor conocido como Mandíbula. El artista de 72 años se había contagiado de covid - 19 y debido a sus complicaciones, su cuerpo no resistió.

Mandíbula hizo parte del elenco del programa Sábados Felices por más de 30 años hasta que fue diagnosticado con Alzheimer, enfermedad que lo llevó a guardar reposo.

Trayectoria de Mandíbula

Mandíbula fue uno de los humoristas más reconocidos del país, gracias a su participación en Sábados Felices del Canal Caracol. Aunque estuvo ausente por varios años, todos sus fanáticos lo recordarán con agradecimiento por haber regalado tantos años de risas y alegrías a través de su buen sentido del humor.

Fue en 1977, cuando hizo su primera aparición en la pantalla chica, en un especial de Halloween para el programa donde trabajó más de 30 años, y en el que aun aparecen algunos de sus más grandes amigos. Debido a su estatura y a su rostro que cautivó a los televidentes, fue apodado con mucho cariño como ‘el feo más famoso de Colombia’. Pero su condición de salud lo obligó a abandonar uno de sus grandes amores, la televisión.

Hace unos meses, la también comediante Patricia Silva, amiga de Mandíbula, publicó un video de la visita que le hizo a su colega. Incluso, recordó algunos de los mejores momentos que vivieron juntos. “Muy felices de estar acá con ‘Mandíbula’, lo vemos muy bien”, dijo bastante emocionada la humorista.

En el clip, Patricia enfoca a Mandíbula quien aparece sentado en un sofá y de paso, lo invita a saludar a la cámara. “Saluda Mandi, mi Mandíbula hermoso, ¿cómo era que le decían? ¿Glándula?”, dijo entre risas. El momento fue muy conmovedor, pues el humorista no pudo evitar reírse tras el comentario de su colega.

El video se hizo viral. Allí también aparece la esposa de Mandíbula, quien aprovecha para agradecerles a todos, especialmente al Canal Caracol, por seguir ayudándolos económicamente. “Agradezco primeramente a Dios y a ustedes que no me lo abandonan. Caracol es el que nos sigue suministrando el dinerito, a él no me lo han abandonado para nada”. El humorista y su esposa se mostraron muy emocionados con la visita que recibieron.

