“Falso”: Catalina Gómez de ‘Día a Día’ y su advertencia en redes sociales

Son varios los famosos que han sido víctimas de fraude a través de las redes sociales. Recientemente, Catalina Gómez, presentadora de Día a Día, reveló que su imagen fue utilizada para promocionar productos para adelgazar.

Por medio de su cuenta de Instagram @apuntesdecata, la antioqueña reposteó la publicación donde aparece una fotografía suya con el siguiente mensaje: “Catalina Gómez: ‘¡La pérdida de peso más rápida! ¡No exceda la dosis recomendada!’”.

Sobre esa imagen, Catalina Gómez escribió: “Falso, mentira”. Según se puede observar, el post es de una cuenta de Facebook llamada DrKurra. Por supuesto, la presentadora antioqueña desmintió que ella en algún momento haya probado esos productos supuestamente para bajar de peso.

Catalina Gómez denunció que están utilizando su imagen para estafar. Foto: Instagram

De hecho, Catalina no ha sido la única famosa que se ha visto afectada por esta situación. En varias oportunidades, Carolina Cruz, también presentadora de Día a Día, también ha realizado denuncias, por medio de sus redes sociales, para advertirle a sus seguidores que no se dejen engañar por falsas imágenes que circulan en internet, promocionando productos para adelgazar.

Igualmente, la presentadora Yaneth Waldman también ha revelado que toman sus fotos de redes sociales para hacer montajes y promocionar productos con los que, supuestamente, ha logrado bajar de peso de manera increíble. “Hay una gente que está utilizando mi imagen y mi nombre para vender unos productos, unas pastillas para adelgazar. No los conozco, no los he utilizado, no tomo pastillas para adelgazar. Son unos estafadores, son unos delincuentes, no se dejen engañar”, escribió en una oportunidad en sus redes sociales, advirtiendo que ese tipo de publicidad, cuando no está directamente en sus redes sociales, se trata única y exclusivamente de estafas.

