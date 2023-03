Fanny Lu contó el difícil momento de salud que atraviesa ¿Qué le pasó?

Este fin de semana, Fanny Lucía Martínez Buenaventura, más conocida como Fanny Lu, preocupó a sus seguidores al publicar una foto de su cara con una cinta, en forma de X, pegada a su boca. Aunque al principio sus fanáticos pensaron que se trataba de una campaña y su apoyo a la voz de las mujeres, luego entendieron que era un indicador del estado de salud de la cantante.

Con un comunicado oficial, publicado en sus redes sociales, la caleña de 50 años reveló el verdadero motivo por el que tuvo que cancelar varias de sus presentaciones en países de Latinoamérica. Contrario a lo que muchos pensaban, la razón de “mantener el silencio por un mes” no se relacionaba a ningún error técnico o de negociación, todo sería a causa de un percance de salud.

¿Qué le pasó a Fanny Lu?

En su ‘post’ la intérprete de Fanfarrón, No te pido flores y Tú no eres para mí, definió su nuevo estado de salud como todo un reto, pues recibió instrucciones estrictas de sus médicos para mantener en reposo vocal absoluto durante treinta días: se ha quedado sin voz. El diagnóstico lo relacionó a la mujer, pues fue justamente en el mes de marzo que recibió la noticia.

“La fecha puede ser una mera coincidencia o puede no serlo. Llevo años pidiéndole a la mujer ser fuerte, expresarse y hablar. El mes de marzo es de mis meses más bonitos porque nos une en torno a nuestra lucha común, el empoderamiento y la equidad de género. Me he enfermado y no voy a poder emitir ni un solo sonido por un mes, el mes de la mujer. Lloré por ello, pero cuando lo hice fue más pensando en lo que amo hacer y no podré, en el riesgo que implica lo que me ha pasado, en la incomodidad y el cambio de planes, en no poderme comunicar con ustedes... todo lo anterior pasajero y efímero pues sé que si me cuido un mes aproximadamente estaré de nuevo cantando y alzando la voz”, contó y se mostró ‘aliviada’ por entender los planes de Dios en el nuevo reto que enfrenta.