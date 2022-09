Felipe Saruma reveló en qué trabaja y de dónde provienen sus ingresos

Una de las parejas más comentadas en el mundo de la farándula en Colombia, es la conformada por Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Los generadores de contenido se casaron el 16 de abril de este año y, desde entonces, no han parado de ser noticia.

El esposo de Andrea Valdiri explicó cómo vive, para quienes se preguntaban cómo logra obtener tanto dinero para darse lujos. Esto dijo. Foto: Instagram

Generalmente, cada cosa que realizan termina convirtiéndose en tendencia. En sus redes sociales comparten muchos detalles de sus vidas profesionales y privadas. Por esa razón, se ha podido conocer que económicamente les va muy bien. Hace un tiempo, ‘La Valdiri’ mostró la lujosa casa que construyó a las afueras de Barranquilla, que cuenta con piscina, cancha de baloncesto, gimnasio, sala de cine, entre otras cosas. De igual manera, de vez en cuando, la bailarina suele sorprender a sus fanáticos con costosos regalos.

Por su parte, Saruma, le acaba de obsequiar una lujosa ‘mini’ casa a Adhara, la hija que la barranquillera tuvo con Lowe León, pero que el santandereano considera como suya. Como pareja, Felipe y Andrea han realizado varios viajes a diferentes países, mientras disfrutan de unas vacaciones con ‘todos los juguetes’.

Así es como Felipe Saruma obtiene sus ingresos económicos

Recientemente, el santandereano realizó un video en su cuenta de Instagram y allí explicó algunos detalles de su vida, entre ellos, cuáles son sus fuentes de ingreso. “Tengo una empresa audiovisual que se llama Vertical Cinema, trabajamos con varios artistas y marcas, haciéndoles contenido audiovisual. Aparte de esto tengo este proyecto de creación de contenido y trabajamos con varias marcas. Y, con la monetización del mismo en Facebook. Esas son mis tres maneras de ganar dinero”, contó.

De acuerdo con lo que dijo, su contenido no está enfocado en la cantidad que produce, sino en la calidad. “Nos concentramos más en la calidad que en la cantidad, esto para mí es mi escuela. Me encanta todo el cine, producción audiovisual y me estoy preparando para eso”.

Sobre cómo es su forma de trabajo, aseguró: “mi forma de aprender es: grabamos, vemos en qué fallamos, volvemos y lo hacemos, tratamos de corregir, ese es mi proceso. Lo hago para prepararme, para aprender y porque sé que se vienen proyectos aún más grandes”.

De esa manera, aclaró uno de los temas más comentados por sus fanáticos, pues, de hecho, algunos llegaron a pensar que las fuentes de ingresos eran únicamente de ‘La Valdiri’.