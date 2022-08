Foto: así lucía Iván Lalinde, de ‘La Voz Kids’, cuando tenía pelo largo

En La Voz Kids, no solo los niños que se han presentado han tenido la oportunidad de contar algunos detalles sobre sus vidas. También lo han hecho los entrenadores Andrés Cepeda, Kany García y Nacho, y los presentadores, Laura Acuña e Iván Lalinde.

Te puede interesar: ‘La Voz Kids’: así llegaron a la música Kany García, Nacho y Andrés Cepeda

Antes de cada show, los conductores del reality acompañan a los niños y a sus familias en el backstage. En uno de los capítulos más recientes, llegó David, un joven oriundo de Barranquilla que tenía como sueño participar en La Voz Kids.

Vea también: ‘La Voz Kids’ | Sol Ángel: no parece de 9 años, pero arrasó en el escenario

Cuando llegó el momento de cantar, el niño pisó el diamante de La Voz Kids e interpretó el tema Cómo mirarte de Sebastián Yatra. Sin embargo, no logró pasar la audición a ciegas, pues en algunos momentos, se notó un poco inseguro y con su voz temblorosa.

Antes de pasar al escenario, el concursante llegó con una gorra puesta, pero en un momento le pidieron que se la quitara. Al hacerlo, sorprendió al mostrar su larga cabellera. En ese momento, el presentador Iván Lalinde contó que él también tuvo su pelo largo; de paso, sacó su celular y mostró una foto de ese tiempo. “En mi época siempre me decían que me lo cortara”, dijo el caleño. Enseguida, David reveló que a él también le han dicho lo mismo y que siempre les responde: “por qué me tengo que cortar el cabello si así lo tuvo Jesús”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La foto que Iván Lalinde mostró también la tiene publicada en su cuenta de Instagram y allí, varios de sus seguidores lo llegaron incluso a comparar con el presentador Marcelo Cezán cuando también tuvo el pelo largo. Los comentarios no se hicieron esperar: “Churrooo con pelo largo”, “no pareces tú”, “te parecías a Marcelo Cezán”, “muy lindo desde siempre”, “¿de pelo largo? Nunca me lo imaginé”.