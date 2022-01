Foto: así quedó la cara de Carolina Ramírez tras accidente por depilación con cera

Carolina Ramírez, recordada por su papel de Yeimy Montoya en La Reina del Flow, sufrió recientemente un pequeño incidente todo por cuenta de un procedimiento estético. Según relató a través de sus redes sociales, al llegar a Argentina decidió depilar su cara con cera, sin contar que el procedimiento le jugaría una mala pasada.

Generalmente, la actriz caleña suele acudir a la depilación láser en dicha zona, pero como en ese momento no tenía una persona de confianza que se la hiciera, se le ocurrió que la opción más apropiada era la cera, pero lamentablemente, terminó con una terrible irritación.

“La quemada que yo me mandé. Resulta que a mí me crecen pelos en toda esta parte de acá (muestra el cuello) y yo venía haciéndome láser, llevo muchas sesiones y eso no va a tumbar el pelo. Pero bueno, venía bien. Desde que llegué a Argentina no conozco a nadie que me haga láser, de confianza, y nada, me mandé una depilación con cera, de esas bandas que uno se pone… conseguí una de esas grandes y dije: - por lo menos me quito los del cuello - desde ayer estoy así, mírenme la irritación tan hija de... que tengo ahora, ¿me voy a quedar así? ¿para siempre?”, dijo a través de un video que publicó en sus historias de Instagram.

El video fue replicado por varias cuentas que siguen la vida de los famosos y allí, algunos internautas aprovecharon para dejarle consejos sobre cómo aliviar su quemadura. “Aplicarse sábila es buenísima, sábila natural”, “no se preocupe Carolina, es solo irritación”, “puedes aplicarte clara de huevo, es muy buena ya que es colágeno”, “ponte aloe”, comentaron.

Desde que habló de su situación, Carolina no ha mostrado cómo ha evolucionado la quemadura o si sigue igual. Pronta recuperación.