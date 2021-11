Foto: en bote en Cartagena, Carolina Cruz y Lincoln Palomeque reaparecen juntos

Durante los últimos meses, se ha hablado mucho sobre la relación del actor Lincoln Palomeque y la presentadora de Día a Día, Carolina Cruz. Algunos internautas han asegurado que ya no están juntos, pero la también modelo ha desmentido esos rumores en varias ocasiones, afirmando que la distancia se ha dado por temas laborales del actor.

Una de las cosas que más han notado los seguidores de la pareja es que, desde hace mucho tiempo, no han vuelto a publicar ninguna foto donde estén juntos. Sin embargo, por estos días se volvió tendencia una imagen en la que aparecen, en una lancha, disfrutando de unos días de vacaciones en Cartagena. Lo que se conoce hasta el momento, es que la pareja estaba en compañía de sus hijos Matías y Salvador, disfrutando del puente festivo en la ciudad amurallada.

En la mencionada fotografía, se observa a Carolina en una esquina y a Lincoln en otra, aunque ambos aparecen posando para la foto, aunque los usuarios de las redes sociales no pasaron por alto lo distanciados que se ven en la foto, sin abrazarse ni demostrar cariño. Según los internautas, esa imagen lo que hizo fue avivar los rumores de una supuesta separación. “Se ven juntos, pero no revueltos”, “que estén juntos no significa que estén juntos”, “pues cerca lo que se dice cerca, no están”, “se ven tan juntos como mis papás con 18 años de separados”, “Más cerca estoy yo de ganar el semestre”, “Se ven sin química”.

Por otro lado, otros usuarios aseguraron que la pareja no tiene por qué estar demostrando amor en redes sociales y que, esa fotografía, no confirma ninguna separación. “¿Es que tienen que estar exhibiéndose para tenernos felices?, que sean felices ellos a su manera y, mejor, que mantengan su relación alejada de tanta envidia y maldad”, puntualizó una seguidora.

