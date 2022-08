Foto evidencia como lucia Paola Jara en su adolescencia

Año tras año, la industria de la música popular colombiana ha logrado tener mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional, gracias a la ardua labor que hacen sus exponentes. En este género, que hace años se reservaba para los hombres, las mujeres tienen una representación cada vez más destacada.

Paola Andrea Zapata Jaramillo, conocida en el mundo artístico como Paola Jara, hace parte de ese selecto grupo que triunfa en la música popular. La antioqueña, que desde su niñez ha mostrado su amor por el arte, lanzó en 2009, su primer trabajo discográfico, titulado Paola Jara.

Hace unos días, una fotografía de la intérprete de Mala mujer, se volvió viral. En ella, se puede evidenciar el drástico cambio físico que ha tenido la esposa de Jessi Uribe, quien ha confirmado que en varias oportunidades se sometió a procedimientos quirúrgicos para mejorar algunas partes de su anatomía.

La postal, que apareció en las redes sociales, fue tomada en 1999, y en ella se puede observar a la cantante luciendo su rubia cabellera y un bustier negro, que resalta su esbelta figura. No obstante, los rasgos que más llaman la atención de la imagen son las cejas, nariz y los pómulos de la artista.

¿Cuántas cirugías tiene Paola Jara?

A través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene seis millones de seguidores, la cantante, aclaró, a través de una dinámica de preguntas y respuestas, que solamente se ha sometido a tres procedimientos estéticos quirúrgicos.

“jajaja ustedes son muy chistosos, pero basta ya de tanta especulación (…) Yo les he contado qué me he realizado, pero parece que no me ponen cuidado, por eso les vuelvo a contar. Yo me he hecho los senos, la lipo y la nariz. ¡Nada más! Yo no tengo implantes de mis glúteos”, afirmó.