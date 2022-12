Foto: la astróloga Mhoni Vidente reveló imágenes de cuando era hombre

Mhoni Vidente es una de la personalidades más reconocidas en el mundo de la astrología, pues se ha convertido en un referente al momento de realizar predicciones de famosos en el mundo del entretenimiento.

Algunas de las predicciones a las que la cubana ha acertado han sido la muerte del cantante Vicente Fernández, la elección del papa Francisco, el divorcio de Paulina Rubio, la final de Catar 2022, entre otras.

Mhoni Vidente destapa su pasado

Hace unos días, en entrevista con Elisa Beristain, Mhoni habló sobre su infancia, una difícil etapa en su vida, al enfrentar la muerte de su madre por un cáncer en la matriz, cuando apenas ella tenía dos años. De igual modo, su padre también falleció, por lo que fue criada por su abuela, quien la apoyó en su transición.

Rafael Martínez de León, como es su verdadero nombre, aseguró que desde muy pequeña se sentía identificada como mujer, pero fue a sus 17 años que inició con su transición con una cirugía de reasignación de género.

“Lamentablemente, mi mamá y mi papá fallecieron, entonces me crió mi abuelita. Cuando regresaba de la escuela siempre lo hacía llorando, hasta que ella me preguntó qué me ocurría y le dije que era porque mi maestra y compañeros decían que yo era un niño”.

También aseguró que durante el proceso de su cambio de género conoció a un francés que le ayudaba económicamente y así podía sostener a su familia. “Conocí un francés que estaba que se comía el solo, estaba guapísimo. Después tuvimos una relación. Él me ayudaba económicamente, gracias a ese dinero vivió mi abuelita, mis primos, mis tíos”, aseguró.

Estas son las fotografías de la famosa astróloga antes de su transformación.

