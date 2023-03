Foto: Lincoln Palomeque reveló por qué se cambió de ‘look’: “era duro de entender”

Lincoln Palomeque es uno de los famosos más comentados de la farándula nacional. Su vida ha sido el centro de atención de sus fanáticos pese a que él siempre ha tratado de ser muy reservado.

Te puede interesar: Desmayo Elianis Garrido: se conoció qué le pasó a la presentadora de ‘Lo sé todo’

Su separación de Carolina Cruz, aunque ya fue hace más de un año, aún sigue siendo de interés en medios de comunicación y redes sociales. La presentadora sí ha brindado algunos detalles de lo que ocurrió, pero el actor de Café, con aroma de mujer, ha preferido guardar silencio.

Más noticias de Carolina Soto y Lincoln Palomeque Carolina Soto y Lincoln Palomeque viajaron con sus hijos, ¿qué dijo Carolina Cruz? Este fin de semana, la presentadora de ‘Día a Día’, su esposo Germán González, y sus hijos Valentino y Violetta, estuvieron de paseo con Lincoln Palomeque y Matías. Leer aquí: Carolina Soto y Lincoln Palomeque viajaron con sus hijos, ¿qué dijo Carolina Cruz? Carolina Cruz contó por qué no extraña a Lincoln Palomeque: “no tuve una tusa” La presentadora de Día a Día confesó que no ha extrañado nada de Lincoln Palomeque, quien fue su pareja por casi 14 años. Leer aquí: Carolina Cruz contó por qué no extraña a Lincoln Palomeque: “no tuve una tusa”

¿Por qué Lincoln Palomeque cambió de ‘look’?

Al poco tiempo de hacerse pública la separación, Carolina sorprendió con un radical cambio de look, pintando su pelo de color rojo cobrizo. Ahora, un año después, el que decidió cambiar su apariencia fue Lincoln. Hace unos días lo mostró a través de sus redes sociales. “Llevaba 4 años sin quitarme la barba...por unos días así”, escribió en un post.

Sus seguidores elogiaron el resultado, afirmando que le lucía haberse quitado la barba. Hace poco, el papá de Matías y Salvador decidió explicar en su cuenta de Instagram donde tiene 4,2 millones de seguidores, el por qué hizo ese cambio físico.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Todo se trató para la preparación de un personaje para un casting, pero, aunque no pasó, sí le dejó muchas enseñanzas. “Pasando a saludar, les cuento un cuento, estuve muy opcionado para un nuevo personaje, por eso me baje la barba, estuve cerca de quedar, pero al final me dijeron que no, no siempre se gana, a veces no se da, cuando arranqué en esta profesión era duro de entender, ya después con los años aprende uno a tomar todo con tranquilidad, lo lindo es que siempre está la ilusión, estas cosas hacen parte de la vida real, no de la vida perfecta que casi siempre mostramos en estas redes, de lo que si estoy seguro es que ustedes si me hubieran escogido o no”.

La publicación ya cuenta con más de 62 mil likes y cientos de comentarios por parte de sus seguidores. “Como dice un maestro mío, el casting es el trabajo no remunerado más constante del actor”, “me encantan tus personajes. Ellos se pierden el gran actor y tu talento”, “próximamente llegará un mejor proyecto Dios mediante”, “déjame decirte que sin barba te pareces mucho a Matías”, “ese look te quedó óptimo”.