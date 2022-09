Foto | Mary Méndez vive un triste momento por dura pérdida

La Red es uno de los programas televisivos con mayor rating del fin de semana. De la mano de Carlos Vargas, Juan Carlos Giraldo, Mary Méndez y Frank Solano, los televidentes logran informarse de manera clara y verídica de los acontecimientos más importantes que ocurren en el mundo del entretenimiento. La actitud de los anfitriones, el programa se torna divertido, cosa que sin duda es uno de los factores más llamativos de este.

Hace unas semanas, la presentadora del programa La Red, Mary Méndez, a través de sus historias de Instagram, red social en la que reúne una comunidad de más de un millón de seguidores, abrió su corazón, y con un sentido mensaje les confirmó a sus seguidores que uno de sus gatos se encontraba muy delicado de salud.

Tras la triste noticia, los seguidores de la empresaria no dudaron en enviarle mensajes de apoyo, pues saben lo mucho que la samaria ama a sus cuatro gatos, Calixto, Pepe, Gonzo y Frida Sofía. “No te preocupes, sé todo estará bien”, “Mi Mary sé que todo saldrá bien, solo pídele mucho a Dios”, “Ay no, ¡qué noticia tan triste!, Mi Mary te mando las mejores energías para soportar este dolor” y “Mi Mary bella, sé que todo saldrá bien con el favor de Dios, pero cuál de todos es el que este enfermo”, le escribieron en sus redes sociales.

Hace unos días, la presentadora sorprendió a sus seguidores con una publicación respecto al tema de la salud de su mascota. “Gracias por su interés por saber de mi princesa, no siento, ni sentí en ese momento la necesidad, ni las ganas de compartir con nadie el inmenso dolor que me causó su partida, la dejé ir con mi amor infinito hacia ella para que pudiera ser libre de sufrimiento, hace ya casi 2 meses no la puedo tener físicamente, pero vive y vivirá en mi alma por siempre te amo hijita mía”, fueron las palabras con las que Mary Méndez se despidió de Frida Sofía, una de sus mascotas. Desde ese momento, la presentadora no se había vuelto a pronunciar respecto al doloroso tema.

¿Cuánto cuesta los gatos de Mary Méndez?

A pesar de que Mary Méndez es muy activa en redes sociales y comparte algunos aspectos de su vida, nunca ha confirmado si ha comprado sus felinos o si, por el contrario, han sido obsequios que ha recibido. Uno de los ellos, Calixto, es raza Maine Coon. Este ejemplar en el mercado puede costar entre mil y mil quinientos dólares, es decir, unos cinco millones de pesos colombianos.