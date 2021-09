Foto: ¿Santiago Arias, jugador de la Selección Colombia, será nuevamente papá?

El año pasado, el futbolista Santiago Arias sufrió una lesión mientras jugaba un partido. El resultado fue una luxofractura que lo tuvo alejado de las canchas hasta principios del 2021.

Mientras tanto, Santiago se dedicó a compartir tiempo con su familia, su esposa y sus dos hijos, Lucca y Thiago. El futbolista conoció a Karin Jiménez cuando la huilense se desempeñaba como modelo en un evento al que asistió el lateral. Desde entonces, la pareja supo que era el uno para el otro.

Se casaron en el 2013, y años más tarde anunciaron la llegada de su primer hijo, a quien llamaron Thiago. Luego, en el 2019 nació Lucca, pero al parecer, la familia del jugador se agranda una vez más.

La esposa del futbolista publicó una foto en su cuenta de Instagram, donde aparece también junto a sus dos hijos. Lo que parecía ser una simple imagen apoyando a Santiago en el estadio, terminó despertando rumores sobre un posible embarazo de Karin Jiménez, pues se le observa una ‘barriguita’ sospechosa.

“Se le ve una barriguita, ¿será la niña?, “¿estás embarazada?”, “estás nuevamente en embarazo”, “¿estás esperando el 3?”, “otro embarazo”, “tercer bebé”, “le están haciendo competencia a Falcao”, “Karin tan bella, ¿estás esperando bebé?”, escribieron los seguidores de la modelo en la publicación.

En vista de tantas preguntas, la modelo respondió para aclarar todas las dudas: “estoy gorda”. Sin embargo, los internautas no quedaron convencidos de esa respuesta y aseguran que esa ‘pancita’ no es de gorda sino de embarazada, pues Karin siempre se ha caracterizado por su disciplina con el ejercicio y la buena alimentación, lo que le ha permitido conservar una esbelta figura. Hasta el momento, la pareja no ha confirmado el rumor.